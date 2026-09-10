Έκθεση γλαγολιτικής γραφής στη Σόφια με έργα από 9 χώρες

Με τίτλο «Γλαγολιτική Γραφή ανά τον κόσμο», μια έκθεση που περιλαμβάνει πάνω από 200 έργα από εννέα χώρες, άνοιξε στο Βουλγαρικό Εθνικό Ραδιόφωνο (BNR) στη Σόφια, την Τετάρτη.

Η έκθεση διοργανώνεται από την Εκτελεστική Υπηρεσία για τους Βούλγαρους του Εξωτερικού (EABA) και συγκεντρώνει ατομικά και ομαδικά δημιουργικά έργα στο Μαρμάρινο Φουαγιέ του BNR.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Άντζελα Γεωργίεβα της EABA, η οποία καλωσόρισε τους καλεσμένους και δήλωσε ότι το έργο παρουσιάζεται στη Σόφια για πρώτη φορά, συνδέοντας την ιστορία με το παρόν, την τέχνη με τη μνήμη και το παρόν με το μέλλον.

Η Γεωργίεβα υπενθύμισε ότι η γλαγολιτική γραφή ήταν το πρώτο σλαβικό αλφάβητο, που δημιουργήθηκε από τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο.

«Είναι μέρος της πνευματικής μας μνήμης, της ιστορίας μας και εκείνης της αόρατης αίσθησης του ανήκειν που μας συνδέει, ανεξαρτήτως του πού βρισκόμαστε στον κόσμο», είπε η Γεωργίεβα.

Ανέφερε, επίσης, ότι αυτή η μνήμη εκπροσωπείται στην έκθεση μέσω έργων ανθρώπων διαφορετικών γενεών και από διάφορα μέρη του κόσμου.

«Είναι πραγματική χαρά για εμάς να φιλοξενεί η Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία την έκθεση», είπε η Γεωργίεβα, ευχαριστώντας τον Γενικό Διευθυντή του BNR Μίλεν Μίτεφ και την ομάδα του.

Η έκθεση είναι μέρος ενός διεθνούς επιστημονικού και καλλιτεχνικού έργου αφιερωμένου στη γλαγολιτική γραφή ως σύμβολο της βουλγαρικής πνευματικότητας, πολιτιστικής μνήμης και ταυτότητας. Περιλαμβάνει έργα μελών βουλγαρικών κοινοτήτων στην Τουρκία, τη Δανία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και μαθητών και καλλιτεχνών από τη Βουλγαρία.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται παιδιά και νέους από βουλγαρικά σχολεία και κοινότητες στο εξωτερικό. Η έκθεση αποτελεί πρωτοβουλία του Βούλγαρου καλλιτέχνη, Μίρα Κοπανάροβ, από το Τορόντο, ο οποίος και επιμελείται την έκθεση.

Η έκθεση οργανώνεται με τη βοήθεια του BNR και με ακαδημαϊκή υποστήριξη από το Κέντρο Έρευνας Κυρίλλου-Μεθοδίου της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών.

(ΚΥΠΕ-ΒΤΑ/ΠΧ/ΜΚ)