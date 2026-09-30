«Η Δημοκρατία και η Συμμετοχή των Νέων στα Κοινά» - Έκθεση βιβλίου στη Βιβλιοθήκη του ΠΚ

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο για τη συμμετοχή των νέων στα κοινά, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζει θεματική έκθεση βιβλίου με τίτλο «Η Δημοκρατία και η Συμμετοχή των Νέων στα Κοινά», αναδεικνύοντας μέσα από τις συλλογές της τη διαχρονική εξέλιξη της δημοκρατικής σκέψης και τη σημασία της ενεργού πολιτειότητας.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 30 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2026, από τις 08:30 έως τις 18:00, στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μέσα από επιλεγμένες θεματικές ενότητες, παρουσιάζονται βιβλία και τεκμήρια που αφορούν τη δημοκρατία, την πολιτική φιλοσοφία, τα πολιτεύματα, τους πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς, τις εκλογές, την πολιτική εκπροσώπηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Η βιβλιογραφική επιλογή εκτείνεται από την αρχαία δημοκρατική σκέψη και το έργο σημαντικών φιλοσόφων έως τη μελέτη σύγχρονων πολιτικών και πολιτειακών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των νέων στα κοινά, στη σημασία της έκφρασης της φωνής τους και στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο και στις διαδικασίες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη κοινωνία.

Υπεύθυνη για την έκθεση είναι η κα Νάσια Χαραλάμπους, Επικεφαλής του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την οργάνωση και την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβαν η κα Στάλω Νικολάου και ο κ. Σταύρος Ξ. Πέτρου.

Η θεματική έκθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αποστολής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου να υποστηρίζει την πρόσβαση στη γνώση, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την πληροφοριακή παιδεία και τον δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ρόλο των βιβλιοθηκών ως ζωντανών χώρων μάθησης, προβληματισμού και κοινωνικής συμμετοχής.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί την έκθεση και να γνωρίσει, μέσα από τις συλλογές της, διαφορετικές προσεγγίσεις στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στη συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύοντας τη σημασία της γνώσης ως θεμελίου για έναν ουσιαστικό και ενεργό δημόσιο διάλογο.