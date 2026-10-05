Εικόνες από την έκθεση «Island Relations» στο Moise Palace του Πανεπιστημίου Rijeka στην Κροατία

Η έκθεση «Island Relations» παρουσιάστηκε στο Moise Palace στο Cres της Κροατίας, στο πλαίσιο διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ τριών YUFE Fellows, αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις στη μελέτη της νησιωτικότητας και των σύνθετων σχέσεων που διαμορφώνουν τη ζωή στα νησιά.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και φιλοξενήθηκε στο Moise Palace από τις 12 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2026. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο και με τη χρηματοδότηση του YUFE, με τη συμμετοχή δύο ερευνητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ενός ακόμη YUFE Fellow με έδρα την Κροατία.

Οι ερευνήτριες Η Dr. Ana Ricchiardi, MSCA-YUFE4 Postdoctoral Fellow στο Society and Urban Form Research Lab του Πανεπιστημίου Κύπρου, και η Dr. Federica Di Biase, MSCA-YUFE4 Postdoctoral Fellow στην Archaeological Research Unit του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασαν στην έκθεση ερευνητικά έργα που εστιάζουν σε διαφορετικές αλλά αλληλένδετες διαστάσεις της νησιωτικής ζωής.

Η έρευνα της Dr. Ana Ricchiardi εξετάζει τις κοινωνικές και υλικές υποδομές του συστήματος υποδοχής μεταναστών στην Κύπρο, φωτίζοντας ζητήματα που σχετίζονται με τα σύνορα, την κινητικότητα, την υποδοχή και την κοινωνική συνύπαρξη.

Η έρευνα της Dr. Federica Di Biase επικεντρώνεται στην ψηφιακή αφήγηση οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς μικρών μεσογειακών νησιών, διερευνώντας τον ρόλο των ψηφιακών μέσων στη διαχείριση, παρουσίαση και επικοινωνία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το τρίτο ερευνητικό έργο, της Dr. Dominique van de Klundert, η οποία είναι YUFE Postdoctoral Fellow στο Center for Advanced Studies Southeast Europe του University of Rijeka, αφορά τις αφηγήσεις πλανητικής ευημερίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου κοινοτήτων νησιών με σκοτεινό ουρανό (dark-sky island communities).

Μέσα από τα τρία έργα, η έκθεση προσεγγίζει τα νησιά ως χώρους στους οποίους το ιδιαίτερο και το κοινό, το τοπικό και το παγκόσμιο, το υλικό και το άυλο, το βιωμένο και το φαντασιακό βρίσκονται σε συνεχή διάλογο.

Νησιωτικότητα

Η έννοια της «νησιωτικότητας» (islandness) προσφέρει ένα ιδιαίτερα γόνιμο πλαίσιο για την κατανόηση σύγχρονων ζητημάτων, όπως η μετανάστευση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιωσιμότητα. Τα νησιά, αντί να αντιμετωπίζονται ως απομονωμένες γεωγραφικές μονάδες, αναδεικνύονται ως τόποι όπου διαφορετικές ιστορίες, άνθρωποι, υποδομές, πολιτισμοί και περιβαλλοντικές συνθήκες συναντώνται, συγκρούονται και μετασχηματίζονται.

Η έκθεση «Island Relations» εξετάζει, ειδικότερα, τον τρόπο με τον οποίο ζητήματα διατήρησης και καινοτομίας, συνόρων και κινητικότητας, δικαιοσύνης και του αισθήματος του ανήκειν εκδηλώνονται σε διαφορετικά πλαίσια και κλίμακες.

Η έκθεση αποτελεί παράλληλα παράδειγμα της αξίας της διεθνούς, διεπιστημονικής και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας που ενισχύεται μέσα από τη συμμαχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων YUFE. Η χρηματοδότηση της YUFE κατέστησε δυνατή τη συνεργασία ερευνητριών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με YUFE Fellow που δραστηριοποιείται στην Κροατία, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο όπου διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις και νησιωτικές εμπειρίες συναντήθηκαν μέσα από το εκθεσιακό μέσο.

Με τον τρόπο αυτό, η έκθεση «Island Relations» δεν αποτελεί μόνο μια παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και μια πρόσκληση να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα νησιά: όχι ως απομονωμένα σημεία στον χάρτη, αλλά ως κόμβους σχέσεων, μέσα από τους οποίους μπορούν να κατανοηθούν ευρύτερες κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές μεταβολές.

Περισσότερες πληροφορίες: Dr Ana Ricchiardi, Society and Urban Form (SURF) Research Lab, Department of Architecture, University of Cyprus Email: ricchiardi-hernandez.ana-maria@ucy.ac.cy Website: https://www.surf.com.cy/research/makingspace-migration-and-socio-spatial-relations-in-cyprus/

Dr Federica Di Biase, Archaeological Research Unit (ARU) Department of History and Archaeology, University of Cyprus Email: di-biase.federica@ucy.ac.cy Website: https://www.ucy.ac.cy/geoinfolab/dr-federica-di-biase/