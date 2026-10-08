Από τον Τσόρτσιλ στον σκαντζόχοιρο: Η νέα εικονογραφία της βρετανικής λίρας

Κουκουβάγιες, βομβίνοι, σκαντζόχοιροι και θαλάσσιοι παπαγάλοι θα πάρουν τη θέση ιστορικών προσωπικοτήτων στα νέα βρετανικά χαρτονομίσματα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Αγγλίας. Τα τέσσερα είδη της βρετανικής άγριας ζωής επιλέχθηκαν έπειτα από δημόσια διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην εικονογραφία του βρετανικού νομίσματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Τράπεζας της Αγγλίας, συνολικά 478.531 πολίτες συμμετείχαν στη διαδικασία, η οποία κατέληξε στην επιλογή της άγριας ζωής ως κεντρικού θέματος για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων. Στη συνέχεια, το κοινό κλήθηκε να επιλέξει τα αγαπημένα του ζώα ανάμεσα σε 18 υποψήφια είδη, χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες.

Τις περισσότερες προτιμήσεις συγκέντρωσε ο βομβίνος με την υπόλευκη ουρά (360.399), ενώ ακολούθησαν η κουκουβάγια των αχυρώνων (270.596) και ο ευρωπαϊκός σκαντζόχοιρος (259.665). Ο θαλάσσιος παπαγάλος του Ατλαντικού (183.137) συμπλήρωσε την τετράδα, με την Τράπεζα να επισημαίνει ότι η επιλογή του αναδεικνύει την παράκτια άγρια ζωή της Βρετανίας.

Τα τέσσερα είδη θα απεικονίζονται στα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 και 50 λιρών, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί ακόμη ποιο ζώο θα αντιστοιχεί σε κάθε αξία. Στην άλλη όψη των χαρτονομισμάτων θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου Γ΄, ενώ ο σχεδιασμός και η κυκλοφορία της νέας σειράς αναμένεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια.

Η επικεφαλής ταμίας της Τράπεζας της Αγγλίας, Βικτόρια Κλίλαντ, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών, επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως τα μετρητά εξακολουθούν να έχουν σημασία. Όπως ανέφερε, τα τέσσερα ζώα αναδεικνύουν την ποικιλομορφία της βρετανικής άγριας ζωής, ενώ οι νέες απεικονίσεις θα συμβάλουν και στην ενίσχυση της προστασίας των χαρτονομισμάτων από την παραχάραξη.

Ανάμεσα στα είδη που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στα νέα χαρτονομίσματα βρίσκονται ο προσκυνητής καρχαρίας, ο κοινός βάτραχος και η κόκκινη αλεπού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του θαλάσσιου παπαγάλου του Ατλαντικού, ενός πτηνού με χαρακτηριστικό πολύχρωμο ράμφος, το οποίο περνά μεγάλο μέρος της ζωής του στη θάλασσα και επιστρέφει στις ακτές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για να φωλιάσει. Ο πληθυσμός του παρουσιάζει μείωση και το είδος κατατάσσεται ως «ευάλωτο» στον Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN).

Αντιδράσεις για την αντικατάσταση ιστορικών προσωπικοτήτων

Η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να αντικαταστήσει προσωπικότητες όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και η Τζέιν Όστεν με ζώα είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ο σχετικός σχεδιασμός.

Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα «The Guardian», η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, κατηγόρησε την Τράπεζα ότι επιχειρεί να «σβήσει την ιστορία μας», χαρακτηρίζοντας την απόφαση ανόητη. Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, χαρακτήρισε την κίνηση «εντελώς παράλογη».

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κρατώντας ένα χαρτονόμισμα των πέντε λιρών και υποστηρίζοντας ότι ο Τσόρτσιλ αξίζει κάτι καλύτερο από το να αντικατασταθεί από έναν ασβό, παρότι το συγκεκριμένο ζώο δεν περιλαμβανόταν καν στη λίστα των υποψηφίων.

Κριτική στη διαδικασία επιλογής άσκησε και η βρετανική φιλοζωική οργάνωση RSPCA, αλλά από διαφορετική σκοπιά. Η οργάνωση υποστήριξε ότι η λίστα επικεντρώθηκε σε δημοφιλή και συμπαθή ζώα, χάνοντας την ευκαιρία να αναδείξει είδη που συχνά αντιμετωπίζονται αρνητικά από το κοινό, όπως οι γλάροι, οι ασβοί, οι αρουραίοι και τα περιστέρια.