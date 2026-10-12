Ο Δρ Χρίστος Κυριακίδης στην κριτική επιτροπή των EURBICA Awards 2026

Mέλος της Κριτικής Επιτροπής των EURBICA (European Branch of the International Council on Archives) έχει επιλεγεί ο Έφορος του Κρατικού Αρχείου, Υφυπουργείο Πολιτισμού, Δρ Χρίστος Κυριακίδηςαπό την Οργανωτική Επιτροπή. Πρόκειται για έναν νέο ευρωπαϊκό θεσμό που αναδεικνύει σημαντικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες, προσωπικότητες και δράσεις στον τομέα των αρχείων και της αρχειακής κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Σύμφωνα ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η συμμετοχή του Δρα Κυριακίδη στην κριτική επιτροπή του θεσμού αναδεικνύει τη σημαντική παρουσία της Κύπρου στην ευρωπαϊκή αρχειακή κοινότητα και ενισχύει τη διεθνή δικτύωση και συνεργασία του Κρατικού Αρχείου της Κύπρου.

Ο Δρ Χρίστος Κυριακίδης (αριστερά) ξεναγεί την Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της αρχειακής και ιστορικής κληρονομιάς, καθώς και τον ρόλο των αρχείων στη διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας.

Τα βραβεία EURBICA

Τα βραβεία διοργανώνονται στο πλαίσιο του EURBICA, του ευρωπαϊκού κλάδου του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (International Council on Archives - ICA), και πραγματοποιούνται για πρώτη φορά φέτος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η πρωτοβουλία έχει ήδη τύχει ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από την ευρωπαϊκή αρχειακή κοινότητα, καθώς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, στα μέσα Ιουλίου, κατατέθηκαν 22 υποψηφιότητες σε τέσσερις κατηγορίες, από αρχειακά ιδρύματα και επαγγελματικούς οργανισμούς σε 19 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι υποψηφιότητες αντικατοπτρίζουν το εύρος και την πολυμορφία της ευρωπαϊκής αρχειακής κοινότητας, καθώς συμμετέχουν εθνικά, περιφερειακά και δημοτικά αρχεία, επαγγελματικές ενώσεις, πανεπιστήμια, ιδρύματα και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οπτικοακουστικής κληρονομιάς.

Οι τέσσερις κατηγορίες των EURBICA Awards 2026 είναι, Innovation Award – Βραβείο Καινοτομίας, Partnership Award – Βραβείο Συνεργασίας, Lifetime Achievement Award – Βραβείο Συνολικής Προσφοράς, Memory of Europe Award – Βραβείο Μνήμης της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο Δρ Κυριακίδης έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του Lifetime Achievement Award, μαζί με τη Διευθύντρια των Κρατικών Αρχείων του Λουξεμβούργου, η οποία είναι και η Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων, Josée Kirps, τον Διευθυντή του Κρατικού Αρχείου του Μαυροβουνίου, Danilo Mrvaljević και την εκπρόσωπο της Ισπανίας, Cristina Díaz Martínez.