ΕΒΕ Λεμεσού: Παρουσιάζει το ψηφιοποιημένο ιστορικό του αρχείο

Το ψηφιοποιημένο ιστορικό του αρχείο παρουσιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ), σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Alasia, στη Λεμεσό.

Μέσα από ιστορικά έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια, η παρουσίαση θα αναδείξει τη διαδρομή του Επιμελητηρίου και τον ρόλο που διαδραμάτισε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Λεμεσού.

Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 11:30 με προσέλευση και καφέ, ενώ η δημοσιογραφική διάσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 12:00.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα μιλήσουν ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Ανδρέας Τσουλόφτας, και ο επιστημονικός διευθυντής του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού, Μίμης Σοφοκλέους.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με γεύμα στις 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής.