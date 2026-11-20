Την προσωπικότητα της Έλενας Λουκρητίας Κορνάρο και τη σύνδεση της οικογένειάς της με την Επισκοπή Λεμεσού αναδεικνύει μέσα από διάλεξή της η ποιήτρια και ιστορικός-ερευνήτρια δρ Νάσα Παταπίου.

Στις 25 Ιουνίου 1678, το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας αναγόρευσε την Έλενα Λουκρητία Κορνάρο διδάκτορα Φιλοσοφίας, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα που έλαβε διδακτορικό τίτλο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική σύνδεση της οικογένειάς της με την Κύπρο. Το οικογενειακό της όνομα, Piscopia, προέρχεται από την Επισκοπή Λεμεσού, η οποία αποτελούσε φέουδο των Κορνάρων από το 1365 έως την οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου το 1570.

Τη διάλεξη, με τίτλο «Έλενα Λουκρητία Κορνάρο-Επισκοπής: Μια λαμπρή γυναικεία προσωπικότητα», διοργανώνει ο Δήμος Κουρίου την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη «Έλενα Λουκρητία Κορνάρο Επισκοπής».

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 | 19:00 | Πολιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη «Έλενα Λουκρητία Κορνάρο Επισκοπής», οδός Κουρίου 35, Επισκοπή Λεμεσού.

Πληροφορίες

«Έλενα Λουκρητία Κορνάρο-Επισκοπής: Μια λαμπρή γυναικεία προσωπικότητα»

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

Ώρα διεξαγωγής: 19:00

Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη «Έλενα Λουκρητία Κορνάρο Επισκοπής», οδός Κουρίου 35, Επισκοπή Λεμεσού