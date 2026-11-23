Σεμινάριο και συμμετοχικό εργαστήριο με θέμα «Η ζωή μέσα και γύρω από τα δικαστήρια: Καθιστώντας τα δικαστικά αρχεία προσβάσιμα στην ακαδημαϊκή και την τοπική κοινότητα» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026, από τις 12:00 έως τις 15:00, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τη διοργάνωση έχουν το Αρχείο της Σούμπρας στο Κάιρο και η Δρ Ευτυχία Μυλωνά, μεταδιδακτορική ερευνήτρια MSCA/Ονήσιλος στα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα Life Around the Courts: Legal Practices of Ethnic and Religious Pluralism in Egypt, 1910s–1950s, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διάσωσης Αρχείων υπό Εξαφάνιση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το πρόγραμμα επιδιώκει, μέσα από την ψηφιοποίηση μιας σπάνιας συλλογής 50 τόμων δικαστικών εγγράφων, να διασώσει και να καταστήσει προσβάσιμο αρχειακό υλικό που φωτίζει πτυχές της κοινωνικής, θρησκευτικής και εθνοτικής πολυμορφίας της αιγυπτιακής κοινωνίας.

Το σεμινάριο θα εξετάσει πώς τα δικαστικά αρχεία μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη της καθημερινής ζωής και της ιστορίας των απλών ανθρώπων, καθώς και τον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων στη διατήρηση, την ερμηνεία και την ανάδειξη της αρχειακής κληρονομιάς.

Στο πρώτο μέρος, οι ερευνήτριες Rana Hany, Rana Tarek και Salma Tageldin από το Αρχείο της Σούμπρας θα παρουσιάσουν το έργο και τις προσεγγίσεις του αρχείου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν με ιστορικό αρχειακό υλικό, θα εξετάσουν συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις και θα συμμετάσχουν στην ιστορική έρευνα και ερμηνεία.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις ιστορίας, νομικής ή αρχειακής έρευνας. Η συμμετοχή θα είναι δυνατή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.

Πληροφορίες

«Η ζωή μέσα και γύρω από τα δικαστήρια: Καθιστώντας τα δικαστικά αρχεία προσβάσιμα στην ακαδημαϊκή και την τοπική κοινότητα»

Ημερομηνία: Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 12:00–15:00

Χώρος: Αίθουσα 018, Κτήριο SFC 07 (Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων), Πανεπιστημιούπολη Πανεπιστημίου Κύπρου

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν την αφίσα της εκδήλωσης. Για εγγραφή, καλούνται να σαρώσουν τον κωδικό QR στην αφίσα και να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής.