Σε Υπουργικό Διάλογο στο Ντουμπάι συμμετείχε η Κασσιανίδου

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου συμμετείχε την Παρασκευή στον Υπουργικό Διάλογο Υψηλού Επιπέδου για την Κλιματική Δράση και τον Πολιτισμό, που διοργανώθηκε στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Υπουργικός Διάλογος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 28ης Διάσκεψης των Μερών (COP28) της Σύμβασης των ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή UNFCCC.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, στόχος της συνάντησης ήταν να αναδείξει τη σημασία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομίας.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση υιοθέτησε τη Διακήρυξη των Εμιράτων σε σχέση με την κλιματική δράση στο πεδίο του πολιτισμού, όπου καταγράφονται αρκετά μέτρα και συγκεκριμένες προτάσεις όπως η ετοιμασία ενός κοινού σχεδίου δράσης, ο εμπλουτισμός των εθνικών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στον τομέα του πολιτισμού.

Επίσης, η Υψηλού Επιπέδου Υπουργική Διάσκεψη για τον πολιτισμό στο πλαίσιο της COP28 αποφάσισε τη δημιουργία της «Ομάδας Φίλων για Κλιματική Δράση στον τομέα του Πολιτισμού», που στόχο θα έχει τη συστηματική παρουσία και συζήτηση του θέματος στις επόμενες συναντήσεις COP και τη διοργάνωση δράσεων και δημιουργία ομάδων εργασίας που θα προετοιμάσουν εισηγήσεις και συστάσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στον πολιτισμό.

Όπως ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού, «η Κύπρος είναι ανάμεσα στα ιδρυτικά κράτη αυτής της ομάδας και πρόθεσή μας είναι να συμμετάσχουμε ενεργά, συμβάλλοντας στις διεθνείς συζητήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο ευρύτερο πεδίο του πολιτισμού, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, της επιστημονικής/ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικών τεχνοκρατών και της κοινωνίας των πολιτών».

Στην παρέμβασή της στον Υπουργικό Διάλογο, η Δρ Κασσιανίδου ανέδειξε τη σημασία ανάληψης δράσης και διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας. Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις στον τρόπο διαχείρισης, διαφύλαξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας και πρέπει να εξευρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι συνεργασίας με την εμπλοκή διεθνών οργανισμών και ειδικότερα οργανισμών που ασχολούνται με τον πολιτισμό, είπε.

Περαιτέρω, η Υφυπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, που ήδη βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό. Τόνισε παράλληλα την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για περιφερειακή συνεργασία, στην οποία αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόσφατα κατά τη Σύνοδο Κορυφής της COP28, στο Ντουμπάι.

Μετά την ολοκλήρωση της Υπουργικής Διάσκεψης, η Δρ Κασσιανίδου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με Υπουργούς Πολιτισμού άλλων χωρών και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών.

Πραγματοποίησε, επίσης, διμερείς συναντήσεις με τον επικεφαλής του Ιδρύματος ALIPH (International alliance for the protection of heritage in conflict areas / Διεθνής Συμμαχία για την προστασία της κληρονομιάς σε εμπόλεμες περιοχές, και γενικά σε τόπους συγκρούσεων), Valéry Freland, καθώς και με την Πριγκίπισσα Dana Firas της Ιορδανίας, η οποία προεδρεύει του Petra National Trust και είναι Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Οι συναντήσεις της Υφυπουργού ολοκληρώθηκαν με πολυμερή συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα της Europa Nostra, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, τον Υπουργό Πολιτισμού της Μάλτας, Owen Bonnici, και την Πριγκίπισσα Dana Firas της Ιορδανίας, με τους οποίους συζητήθηκε περαιτέρω η σημασία της άμεσης δράσης για προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και τρόποι διεύρυνσης της Ομάδας Φίλων για κλιματική δράση στον τομέα του πολιτισμού.