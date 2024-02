«Delivering Views –Delivering Texts» | Αναπροσανατολισμοί με τον Γαβριήλ Κουρέα και την Άντρη Μιχαήλ

Διαδικτυακή συζήτηση στις 29 Φεβρουαρίου με δύο διακεκριμένους ιστορικούς τέχνης

Σε μία τρίτη δράση της έκδοσης #33 του πρότζεκτ «Delivering Views - Delivering Texts», η οποία επικεντρώνεται στη Διασπορά, συμμετέχουν η Δρ. Άντρη Μιχαήλ και ο Δρ. Γαβριήλ Κουρέας που συναντιούνται διαδικτυακά σε μία ανοιχτή συζήτηση, με τίτλο «Αναπροσαναλoτισμοί: Το σπίτι είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάς» (T.S. Eliot, East Coker). Η δράση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, η ώρα 19.00.

Οι δύο διακεκριμένοι ιστορικοί τέχνης συζητούν για τους αναπόφευκτους (και ίσως θεμιτούς) χωρικούς και συναισθηματισμούς αναπροσανατολισμούς που συμβαίνουν όταν αφήνει κάποιος πίσω τη γενέθλια χώρα του, για να βρει τη θέση του στο πλαίσιο άλλων κουλτούρων και τρόπων ζωής.

«Delivering Views - Delivering Texts»

Σημειώνεται ότι, το «Delivering Views - Delivering Texts» είναι ένα συνεχές πρόγραμμα του Φανερωμένης 70, το οποίο εστιάζει στις εντυπώσεις επισκεπτών στην Κύπρο και στην ξεχωριστή τους μάτια πάνω στο νησί. Σε οπτική και γραπτή μορφή, οι επισκέπτες, περαστικοί, ξένοι έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία ενός αρχείου και μιας σειράς βιβλίων που πιστοποιούν, καταγράφουν και μοιράζονται τις εντυπώσεις τους από το νησί. Τα βιβλία αυτά ενσωματώνουν μέσα τους μια πληθώρα πληροφοριών που φέρνουν στο φως πολλαπλά κοινωνικά πολιτικά, πολιτιστικά, ιστορικά και καλλιτεχνικά ρεύματα.

Για αυτή την έκδοση του #33 χρησιμοποιείται το «Delivering Views» ως απείθαρχο αρχείο και εξετάζεται η ιδέα της διασποράς, προκειμένου να διερευνήσουν την έννοια του «τόπου» με τρόπους, «που δεν φαίνονται απλώς ως τοπίο ή γεωγραφική περιοχή, αλλά ως μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ του εαυτού, της γλώσσας, της ιστορίας και του περιβάλλοντος». (Mediterranean Diasporas: Politics and Ideas in the Long 19th Century (Maurizio Isabella, Konstantina Zanou).

Επίσης εξετάζεται μεταξύ άλλων πώς δημιουργείται χώρος για τους ανθρώπους που είναι μέρος ενός τόπου και όμως βρίσκονται μακριά από αυτόν, πώς συνδέονται οι πραγματικότητες τους με τους ντόπιους που ζουν εδώ, ποια είναι η σχέση τους με το σπίτι (αν υπάρχει) και πώς επηρεάζει η εμπειρία τους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ξανασκεφτούν γεωγραφικές και συλλογικές διεργασίες.

Φιλοδοξία μας, συνεχίζειη κ. Κώστα, είναι να διεγείρουμε με τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις μέσω της κυκλοφορίας εικόνων και ιδεών, ώστε να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση για πράγματα που -εν κινήσει- αγνοούμε.

Tη συγκεκριμένη έκδοση επιμελούνται οι Κυριακή Κώστα, Δρ. Μόνικα Ασημένου και Ευαγόρας Βανέζης.

Πληροφορίες

«Aναπροσανατολισμοί: Το σπίτι είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάς» (T.S. Eliot, East Coker) | «Delivering Views - Delivering Texts» #33: DIASPORA

Διαδικτυακή Συζήτηση με την Δρ. Άντρη Μιχαήλ και τον Δρ. Γαβριήλ Κουρέα

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, 19.00 (ώρα Κύπρου)

Zoom link: https://u-picardie-fr.zoom.us/j/91817395689

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα, επικοινωνήστε στο: phaneromenis70@gmail.com ή ακολουθείστε τα ΜΚΔ του @phaneromenis70 και τον σύνδεσμο της εκδήλωσης: https://www.facebook.com/events/1352079892138259