Μπαμπινιώτης για Κυπριακή διάλεκτο: Ένας θησαυρός που υπάρχει παράλληλα με την κοινή γλώσσα

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – «Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας» Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με ομιλητή τον διακεκριμένο Καθηγητή Γλωσσολογίας κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη, με θέμα «Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας». // President of the Republic of Cyprus – “The power of the Greek language” Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus The President of the Republic of Cyprus, Mr Nikos Christodoulides, addresses the event of the Ministry of Education, Sport and Youth with the distinguished Professor of Linguistics, Mr Georgios Babiniotis, titled “The power of the Greek language”.