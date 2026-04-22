Αθρόα συμμετοχή στην τελετή βράβευσης του Παγκύπριου Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους

Δημοσιεύθηκε 22.04.2026 18:01

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος για Παιδιά και Νεαρά Άτομα 2026

Με μεγάλη επιτυχία και τη θερμή παρουσία συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών, γονέων και φίλων του κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Απριλίου στον κινηματογράφο K Cineplex Prime στον Στρόβολο η Τελετή Βράβευσης του 3ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2026.

Η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά, με νέους δημιουργούς από ολόκληρη την Κύπρο να δίνουν το «παρών» σε μια γιορτή της κινηματογραφικής δημιουργίας, όπου προβλήθηκαν οι βραβευμένες ταινίες και αναδείχθηκε το υψηλό επίπεδο των φετινών συμμετοχών.

Ο διαγωνισμός, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας ζωντανός θεσμός κινηματογραφικής έκφρασης για τη νέα γενιά, ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την ανάγκη των παιδιών και των νέων να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες μέσα από την εικόνα.

Νικητές ανά κατηγορία

Δημοτικά

1ο Βραβείο: Γενναιότητα – Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΒ) ΣΤ’ 3

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Θανάσης Μάριος Ιωαννίδης

2ο Βραβείο: Super Heroes – Δ’ Δημοτικό Λεμεσού (ΚΒ)

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Λυδία Χατζηγεωργίου, Τζούλια Μαρία Ιωάννου, Μυρσίνη Μαρία Ζωδιάτη, Δημητριάνα Τσιούλλου

3ο Βραβείο: LunchBox – Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Β’

Klaketa Productions LTD / Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Τσερίου Β’

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αμαλία Χρυσοστόμου

Έπαινος: Κανείς δεν είναι μόνος – Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο «Το Κρυφό Σχολειό»

Σκηνοθεσία: Μαρία Αριστοτέλους, Χάρης Αιμιλίου

Σενάριο: Μαρία Αριστοτέλους

Γυμνάσια

1ο Βραβείο: Upstander – Γυμνάσιο Ακροπόλεως

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Άννα Μαυρομμάτη

2ο Βραβείο: The Last Bus Home – The English School, Nicosia

Σενάριο: Χλόη Γεννηματά, Ανθή Κυριακίδου

3ο Βραβείο (ex aequo):

1. Ζωή… Μικρού Μήκους – Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Νεκταρία Αντιγόνη Κατσαρού

2. Space – Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας»

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Μάγια Μπαλτζή

Έπαινος: Θέλω να Μιλήσουμε – Γυμνάσιο Τραχωνίου

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντρέου, Χρίστος Τόφηρος

Λύκεια

1ο Βραβείο: To Live – The Heritage Private School

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Liu Ying Yan, May Liu

2ο Βραβείο: Brick by Brick

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Grigori Sammal

3ο Βραβείο: Peace Worth Fighting For – Α’ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αναστασία Λεοντίου

Έπαινος: Η Ακρόπολη του Φοίβου – Λύκειο Ακροπόλεως

Σκηνοθεσία: Ελένη Πραξιτέλους

Σενάριο: Μία Μουζάλα

Ηλικίες 18–24

1ο Βραβείο: Retiro

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Γιώργος Σπανέας, Cezara Nicolae, Ειρήνη Τσολάκη

2ο Βραβείο: 2nd Soul

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Farhad Hossain

3ο Βραβείο: ZOI

Σκηνοθεσία: Daniil Kanin

Σενάριο: Arseniy Baranov, Daniil Kanin

Έπαινος: The Note

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Αντρέας Κωνσταντίνου

Οι ταινίες αξιολογήθηκαν από 7μελή κριτική επιτροπή επαγγελματιών, με πρόεδρο τον casting director Σταύρο Ράπτη και μέλη τους Μίνω Παπά, Άννα Φωτιάδου, Άθω Αντωνίου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ανδρέα Τσέλεπο και Γιάννη Aντώνα.

Οι νικητές λαμβάνουν βραβεία που περιλαμβάνουν υποτροφίες στο UCLan Cyprus, φωτογραφικό εξοπλισμό και διαμονή στο ξενοδοχείο από το Columbia Beach Resort, δωρεάν μαθήματα κινηματογράφου και υποκριτικής από το The film and stage studio και δωρεάν εισιτήρια εισόδου στο K-Cineplex ενώ οι βραβευμένες ταινίες προβάλλονται πριν από τις προβολές ταινιών του φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος για Παιδιά και Νεαρά Άτομα 2026.

Παράλληλα, οι τέσσερις πρώτες διακριθείσες ταινίες θα παρουσιαστούν στο διεθνές φεστιβάλ εκπαιδευτικού κινηματογράφου FIFE στη Γαλλία, δίνοντας στους νέους δημιουργούς της Κύπρου τη δυνατότητα να προβληθούν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Ταινίας Μικρού Μήκους για Παιδιά και Νεαρά Άτομα επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένα δυναμικό πεδίο καλλιέργειας κινηματογραφικής παιδείας και δημιουργικής έκφρασης, αναδεικνύοντας τη φωνή της νέας γενιάς και ενισχύοντας τη σχέση της με το σινεμά.

Το Τμήμα για Παιδιά και Νεαρά Άτομα εντάσσεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2026, που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.