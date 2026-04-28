Αυλαία για το Cyprus Film Days 2026 με μια μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 08:55

Με μια τελετή άξια του δημιουργικού και διεθνούς αποτυπώματος του φεστιβάλ, ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2026.

Μετά από εννέα ημέρες γεμάτες προβολές, εργαστήρια, συναντήσεις δημιουργών και επαγγελματικές δράσεις, η αυλαία έπεσε με την απονομή των βραβείων των διαγωνιστικών τμημάτων, αλλά και με λόγια που υπογράμμισαν τη σημασία της κινηματογραφικής δημιουργίας, της συνεργασίας και της συνεχούς εξέλιξης της κινηματογραφικής κοινότητας.

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού και του Δημάρχου Λεμεσού, ενώ το καλλιτεχνικό μέρος της τελετής ανέλαβε η Εβίτα Ιωάννου. Την παρουσίαση της τελετής πραγματοποίησε η Έλενα Αντωνίου, οδηγώντας το κοινό σε μια βραδιά που τίμησε τους δημιουργούς και τις ιστορίες που σημάδεψαν τη φετινή διοργάνωση.

Στο πλαίσιο της τελετής προβλήθηκε βίντεο χαιρετισμός από την Αθηνά Ξενίδου, καλλιτεχνική διευθύντρια του προγράμματος για παιδιά και νεαρά άτομα, ενώ η Δανάη Στυλιανού, επικεφαλής της πλατφόρμας συμπαραγωγής και επαγγελματικής δικτύωσης Dot.on.the.Map Industry Days, αναφέρθηκε στη φετινή δυναμική της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι περισσότεροι από 150 επαγγελματίες του κινηματογράφου από την Κύπρο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική συναντήθηκαν στη Λεμεσό για να παρουσιάσουν τα κινηματογραφικά τους σχέδια, να αναζητήσουν συνεργασίες και να αναπτύξουν νέες προοπτικές συμπαραγωγής, χρηματοδότησης και διανομής.

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του φεστιβάλ Αργυρώ Νικολάου και Πέτρος Χαραλάμπους ευχαρίστησαν όλους τους δημιουργούς, συνεργάτες, εθελοντές και θεατές που αγκάλιασαν τη φετινή διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι το φεστιβάλ παραμένει ένας ζωντανός χώρος συνάντησης ιδεών, κινηματογραφικών γλωσσών και πολιτισμών.

Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με το βραβείο κοινού, μία χορηγία της εταιρείας Breaking Wave Productions. Το βραβείο κοινού που αναδείχθηκε μέσα από ηλεκτρονική ψηφοφορία και συνοδεύεται από το ποσό των 2000 ευρώ κέρδισε η ταινία Hold Onto Me (Κράτα Με) της Μυρσίνης Αριστείδου.

Τα βραβεία του φεστιβάλ ανακοίνωσε η Διεθνής Κριτική Επιτροπή, με πρόεδρο τον Matthijs Wouter Knol και μέλη τους Anna Hoffmann, Christina Lazaridi, Melanie Blocksdorf και Αιμίλιο Αβραάμ.

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα – Glocal Images

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Nino – Pauline Loquès

Το βραβείο απονεμήθηκε στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Pauline Loquès, μια ταινία που ξεκινά από ένα εξαιρετικά δομημένο σενάριο και εξελίσσεται σε μια τρυφερή αλλά βαθιά ανθρώπινη αφήγηση. Με ακρίβεια στη σκηνοθεσία και λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη σοβαρότητα και το διακριτικό χιούμορ, το Nino εξερευνά υπαρξιακές στιγμές της ζωής μέσα από αυθεντικές ερμηνείες, με τον Théodore Pellerin να ξεχωρίζει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η κριτική επιτροπή αναγνώρισε στο έργο μια σπάνια συνύπαρξη συναισθηματικής δύναμης και κινηματογραφικής λεπταίσθητης γραφής.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Glocal Images συνοδεύεται από το ποσό των €6.000

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

Aisha Can’t Fly Away – Morad Mostafa

Ένα δυναμικό σκηνοθετικό ντεμπούτο που μεταφέρει τον θεατή στη ζωή μιας νεαρής γυναίκας με μεταναστευτικό υπόβαθρο, η οποία εργάζεται σε μια πόλη που δεν της ανήκει. Η ταινία παρακολουθεί την καθημερινότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής πίεσης και αβεβαιότητας, όπου η επιμονή, η αξιοπρέπεια και η ανάγκη για ελευθερία συγκρούονται με τα όρια της πραγματικότητας. Με λιτό ρεαλισμό, έντονες ερμηνείες και στιγμές ποιητικής μαγείας, το φιλμ συνθέτει ένα συγκινητικό πορτρέτο ανθεκτικότητας μέσα από την καθημερινή πραγματικότητα.

Το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €3.000.

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Hysteria – Mehmet Akif Büyükatalay

Ο Mehmet Akif Büyükatalay τιμήθηκε για μια ευφυή και πολυεπίπεδη κινηματογραφική αφήγηση, η οποία συνδυάζει πολιτική σάτιρα, κοινωνικό σχόλιο και στοιχεία μυστηρίου. Η ιστορία ξεκινά όταν ένα φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μιας ταινίας πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που αποκαλύπτουν βαθύτερες εντάσεις γύρω από την ταυτότητα, τη μνήμη και την πολιτική αναπαράσταση. Η σκηνοθεσία ξεχωρίζει για την οξυδέρκεια και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει σύνθετα κοινωνικά ζητήματα.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €1.000.

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας

Forastera – Lucía Aleñar Iglesias

Φωτογραφία: Agnès Piqué Corbera

Πρόκειται για ένα οπτικά ποιητικό έργο που εξερευνά τη συναισθηματική διαδρομή του πένθους. Η κάμερα αντιπαραθέτει ένα φωτεινό φυσικό τοπίο με το εσωτερικό σκοτάδι της απώλειας, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό σύμπαν όπου το περιβάλλον αντανακλά την ψυχική κατάσταση των χαρακτήρων. Η φωτογραφία της Corbera μετατρέπει το τοπίο σε αφηγηματικό εργαλείο που αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη μνήμη και την απουσία.

Το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €1000, προσφορά της Caretta Films.

Τιμητική Διάκριση

Beautiful Evening, Beautiful Day – Ivona Juka

Ένα έργο που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με τη δυνατή οπτική του ταυτότητα και τις ερμηνείες του πολυπρόσωπου καστ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία παραγνωρισμένων queer καλλιτεχνών στις κοινωνίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη, η μνήμη και οι κοινωνικές αλλαγές επηρεάζουν την αντίληψη της πραγματικότητας. Με πολυεπίπεδη αφήγηση και έντονη ιστορική συνείδηση, το φιλμ φωτίζει πρόσωπα και ιστορίες που έμειναν στο περιθώριο.

Κυπριακό Διαγωνιστικό Τμήμα

Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας

Hold Onto Me (Κράτα Με) – Μυρσίνη Αριστείδου

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου ξεχώρισε για την ατμοσφαιρική κινηματογράφηση, τη χρήση του φωτός και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στη μνήμη, την απώλεια και την ανάγκη για σύνδεση, η ταινία δημιουργεί έναν συναισθηματικό κόσμο όπου οι χαρακτήρες αναζητούν ισορροπία μέσα από τη συντροφικότητα και την κατανόηση. Οι ερμηνείες των Maria Petrova και Χρήστου Πασσαλή συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία μιας βαθιά ανθρώπινης αφήγησης.

Το Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €4.000 και απονέμεται στον/στην Παραγωγό και τον/τη Σκηνοθέτη/ρια της ταινίας. Επιπλέον, το βραβείο περιλαμβάνει υπηρεσίες χρήσης του The Studio, προσφορά του Κέντρου Αριστείας CYENS.Το Βραβείο επέδωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Hold Onto Me (Κράτα Με) – Μυρσίνη Αριστείδου

Η Μυρσίνη Αριστείδου τιμήθηκε επίσης με το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Κυπριακό Διαγωνιστικό Τμήμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας νέας δημιουργικής φωνής του κυπριακού κινηματογράφου. Η κριτική επιτροπή έκρινε ότι η δημιουργία ενός σκηνοθετικού ντεμπούτου μεγάλου μήκους αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, γεμάτο προκλήσεις εγχείρημα. Η επιλογή ενός παιδιού για τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τέτοια ταινία όπως και η μεγάλη επιτυχία του εγχειρήματος, συνιστά αξιοσημείωτο επίτευγμα και αναδεικνύει τις ικανότητες της δημιουργού.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας συνοδεύεται από υπηρεσίες Post-Production Cinema & Platform Mastering αξίας €7.000, προσφορά της AUTHORWAVE.

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας

Το βραβείο απονεμήθηκε στους Ντίνο Λύρα και Λένια Σορόκκου για την ταινία Maricel του Ηλία Δημητρίου. Το βραβείο απονεμήθηκε στους δύο πρωταγωνιστές, οι οποίοι μέσα από μια εσωτερική και λεπτοδουλεμένη ερμηνεία δημιούργησαν έναν ισχυρό συναισθηματικό άξονα για την αφήγηση. Η ταινία παρακολουθεί τις λεπτές ισορροπίες μιας ανθρώπινης σχέσης, αποτυπώνοντας με ευαισθησία την οικειότητα, την ευαλωτότητα και τις σιωπηλές εντάσεις που διαμορφώνουν τη συντροφικότητα.

Το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €2.000, προσφορά του Δήμου Λεμεσού.

Dot.on.the.Map Industry Days – Βραβεία κινηματογραφικών σχεδίων

Σημαντικό μέρος της διοργάνωσης αποτέλεσε και φέτος η πλατφόρμα Dot.on.the.Map Industry Days. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών του κινηματογράφου, μέσα από δράσεις όπως τα Cinema Talks, που φιλοξένησαν παρουσιάσεις και συζητήσεις για τη συμπαραγωγή, τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη κινηματογραφικών έργων, καθώς και μια συζήτηση σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, αναδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και κινηματογράφου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν τα βραβεία από την κριτική επιτροπή του Dot.on.the.Map Industry Days, η οποία αποτελούνταν από τον παραγωγό Carlo Cresto-Dina (Tempesta Film, Ιταλία–Ηνωμένο Βασίλειο), την παραγωγό Anamaria Antoci (Tangaj Productions, Ρουμανία) και τον Hugo Rosak (Επικεφαλής του Industry Office του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Karlovy Vary, Τσεχία).

Cyprus Film Commission – Invest Cyprus Award

Your Turn 203

Σκηνοθεσία: Cynthia Sawma

Παραγωγή: Georges Schoucair (Λίβανος)

Η Κριτική Επιτροπή εντυπωσιάστηκε από μια παρουσίαση που συνδύαζε σαφήνεια, δυναμισμό και μια διακριτή σκηνοθετική φωνή. Το πρότζεκτ παρουσιάζει ένα γεμάτο αυτοπεποίθηση και άρτια διατυπωμένο όραμα, προσεγγίζοντας σύγχρονες θεματικές με μια φρέσκια αίσθηση χιούμορ και αιχμηρή ματιά.

Το βραβείο Cyprus Film Commission – Invest Cyprus συνοδεύεται από χρηματικό ποσό €2,000.

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ

Horses

Σκηνοθεσία: Jernej Kastelec

Παραγωγή: Ida Weiss (Σλοβενία)

Η Κριτική Επιτροπή εντυπωσιάστηκε από το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας του πρότζεκτ και τη συνοχή του καλλιτεχνικού του οράματος. Μέσα από ισχυρούς συμβολισμούς και μια γειωμένη αφήγηση, η ταινία διερευνά πώς οι κύκλοι βίας κληροδοτούνται, αλλά και πώς ενδέχεται να σπάσουν. Προσηλωμένο σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το πρότζεκτ επιδεικνύει τόσο καλλιτεχνική φιλοδοξία όσο και ρεαλιστική δυνατότητα υλοποίησης.

Το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ, προσφέρει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους €2000.

Βραβείο P.S. Movies & Stories

Until We Find Your Name

Σκηνοθεσία: Βαγγελιώ Σουμέλη

Παραγωγοί: Janine Teerling & Μάριος Πιπερίδης (Κύπρος)

Το κινηματογραφικό αυτό σχέδιο ξεχώρισε ως ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο γεμάτο τόλμη και θάρρος, καθοδηγούμενο από μια βαθιά προσωπική εμπειρία και ένα σαφές ηθικό ερώτημα. Η σκηνοθέτρια επιδεικνύει ισχυρή προσήλωση στην ηρωίδα της, με διάθεση να αναμετρηθεί με σύνθετα ηθικά ζητήματα χωρίς να καταφεύγει σε εύκολες απαντήσεις, ενώ η πορεία της πρωταγωνίστριας διαμορφώνεται μέσα από απρόσμενες και μη προφανείς επιλογές.

Το βραβείο συνοδεύεται από ενοικίαση εξοπλισμού αξίας €4,000, προσφορά της εταιρείας P.S. Movies & Stories Cinema Equipment Rental Ltd.

Thessaloniki International Film Festival – Agora Networking Award

Of Heart and Lung

Σκηνοθεσία: Walid Mattar

Παραγωγή: Ikbel Tlili (Τυνησία)

Η Κριτική Επιτροπή εκτίμησε ιδιαίτερα την πρωτότυπη και γεμάτη αυτοπεποίθηση σκηνοθετική προσέγγιση, καθώς και την οικεία και βαθιά ανθρωποκεντρική αφήγηση της ταινίας, η οποία έχει τα θεμέλιά της σε δύο συναρπαστικούς κεντρικούς χαρακτήρες, των οποίων οι διαδρομές αντηχούν με διαύγεια και αυθεντικότητα. Με φόντο ένα βεβαρημένο δημόσιο σύστημα, η ταινία αποτυπώνει με ευαισθησία τόσο την προσωπική αξιοπρέπεια όσο και τη συστημική ευθραυστότητα.

Το Βραβείο απονεμήθηκε στον παραγωγό του κινηματογραφικού σχεδίου και περιλαμβάνει τέσσερις διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη και δωρεάν διαπίστευση για την ΑΓΟΡΑ.

Ένας ζωντανός χώρος συνάντησης για τον κινηματογράφο

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του φεστιβάλ Αργυρώ Νικολάου και Πέτρος Χαραλάμπους ευχαρίστησαν τους δημιουργούς, τους συνεργάτες, τους εθελοντές και το κοινό που στήριξαν τη φετινή διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι το φεστιβάλ συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας δυναμικός κόμβος συνάντησης για τον σύγχρονο κινηματογράφο.

Οι Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος ανανέωσαν το ραντεβού τους με το κοινό για την επόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της περιοχής και έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών για το σινεμά του αύριο.