Σινεμά και γεύσεις Ιαπωνίας στο Πάνθεον - Προβολή της ταινίας «Ιστορίες της τύχης και της φαντασίας» και sake-tasting

Δημοσιεύθηκε 07.05.2026 13:33

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον ιαπωνικό πολιτισμό διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στον κινηματογράφο ΠΑΝΘΕΟΝ. Η εκδήλωση ξεκινά στις 20.30 με μια ιδιαίτερη εμπειρία sake-tasting, μια προσφορά της Πρεσβείας της Ιαπωνίας προς το κοινό πριν από την έναρξη της ταινίας.

Στη συνέχεια, θα προβληθεί το βραβευμένο έργο του Ryûsuke Hamaguchi, «Ιστορίες της τύχης και της φαντασίας» (Wheel of Fortune and Fantasy, 2021). Η ταινία, διάρκειας 121 λεπτών, αποτελείται από τρεις ιστορίες: ένα απρόβλεπτο ερωτικό τρίγωνο, μια απόπειρα αποπλάνησης με απρόσμενη τροπή και την επανασύνδεση δύο παλιών συμμαθητριών που καταλήγει σε ένα παιχνίδι λύτρωσης.

Πρωταγωνιστούν: Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ώρα: 20.30

Χώρος: Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

Γλώσσα: Ιαπωνικοί διάλογοι με ελληνικούς υποτίτλους