«Πλειάδες»: Στο Πάνθεον αυτό το Σαββατοκύριακο το ντοκιμαντέρ για τα θύματα του «Ορέστη»

Δημοσιεύθηκε 12.05.2026 10:06

Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε το 2022 και συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις από τους ανθρώπους που δούλεψαν στην πρώτη γραμμή αλλά και από ειδικούς σε θέματα άμεσα συσχετισμένα με την υπόθεση, όπως ψυχιάτρους, κοινωνιολόγους, δικηγόρους, εγκληματολόγους και πολλούς άλλους.

Σε 7 επεισόδια, τα οποία θα προβληθούν σε δύο μέρες, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ «Pleiades: Victims of a serial killer» που στοχεύει να αναδείξει τις ιστορίες των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου «Ορέστη» [Νίκου Μεταξά. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στις 16 και 17 Μαΐου 2026 στον κινηματογράφο «Πάνθεο» στη Λευκωσία.

Ίσως, το μεγαλύτερο επίτευγμα του ντοκιμαντέρ είναι ότι κατάφερε να εντοπίσει τις οικογένειες των θυμάτων του “Ορέστη” στο εξωτερικό. Η ομάδα ταξίδεψε σε Φιλιππίνες, Νεπάλ και Ρουμανία, επισκέφτηκε τα σπίτια τους, μίλησε με τον κλειστό οικογενειακό τους κύκλο και φέρνει για πρώτη φορά στο προσκήνιο τις ιστορίες αυτών των γυναικών.

Πληροφορίες

«Pleiades: Victims of a serial killer»

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.pantheon-theatre.com/product/pleiades/

* Το κάθε εισιτήριο καλύπτει τις προβολές και των δύο ημερών.