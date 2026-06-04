Από τα διαστημικά απορρίμματα στα μονοπώλια των δορυφόρων - Το έργο F.U.C.K-SD παρουσιάζεται στο NeMe

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 16:16

Τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής παραμονής του César Escudero Andaluz στο NeMe Arts Centre θα παρουσιάσουν ο Ισπανός καλλιτέχνης και ερευνητής και ο Κύπριος εικαστικός Χαράλαμπος Μαργαρίτης, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 19:30, στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στο έργο Free Universal Cleaning Kit for Satellite Decolonisation (F.U.C.K-SD.), με το οποίο ο Escudero επιλέχθηκε ανάμεσα σε 643 υποψηφιότητες από τους 15 οργανισμούς-μέλη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Τέχνης Μέσων (EMAP). Το έργο συγκαταλέγεται στα 15 που επιλέχθηκαν για φιλοξενία και ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το F.U.C.K-SD. προτείνει καλλιτεχνικές και κριτικές προσεγγίσεις γύρω από τα μονοπώλια των δορυφορικών υποδομών και το αυξανόμενο πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων. Στον πυρήνα του βρίσκεται η ιδέα μιας υποθετικής, ανοιχτού κώδικα και ενεργειακά αυτόνομης συσκευής, η οποία θα μπορούσε να παρεμβαίνει σε δορυφορικά συστήματα και ταυτόχρονα να συμβάλλει στον καθαρισμό της τροχιάς της Γης από διαστημικά σκουπίδια. Το έργο αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης έρευνας του καλλιτέχνη με τίτλο F.U.C.K.-ID (Free Universal Cut Kit for Internet Dissidence), η οποία διερευνούσε, επίσης σε θεωρητικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, τις παγκόσμιες υποδομές επικοινωνίας.

Η πρακτική του César Escudero Andaluz επικεντρώνεται στην ψηφιακή κουλτούρα και στις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τεχνολογίας. Μέσα από εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά συστήματα, διαδραστικά έργα και ρομποτικές εφαρμογές, εξετάζει ζητήματα όπως η παρακολούθηση δεδομένων, η αλγοριθμική διακυβέρνηση, η ενεργειακή κατανάλωση της τεχνητής νοημοσύνης, ο τεχνο-αποικιοκρατισμός και οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές.

Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων τα Ars Electronica στην Αυστρία, ZKM Center for Art and Media στη Γερμανία, Science Gallery Detroit στις Ηνωμένες Πολιτείες, KIKK στο Βέλγιο, ADAF στην Ελλάδα και το NeMe Arts Centre στην Κύπρο. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο πρόγραμμα Interface Cultures του Πανεπιστημίου Τεχνών του Λιντς, όπου διδάσκει επίσης.

Στην παρουσίαση συμμετέχει ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης, εικαστικός καλλιτέχνης, animator και ιδρυτής του Animattikon Project στην Πάφο. Απόφοιτος της Εθνικής Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών του Παρισιού, ο Μαργαρίτης δραστηριοποιείται στον χώρο των κινουμένων σχεδίων, της χαρακτικής, της ζωγραφικής και των κόμικς. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου διδάσκει κινούμενα σχέδια και ιστορία της τέχνης.

Οι ταινίες κινουμένων σχεδίων του έχουν προβληθεί σε περισσότερα από 50 διεθνή φεστιβάλ και έχουν τιμηθεί με διακρίσεις σε διοργανώσεις όπως το Raindance Film Festival στο Λονδίνο, το FELACOS στη Χιλή, το Blow-Up International Arthouse Film Fest στο Σικάγο και το Tokyo International Cosmopolitan Film Festival.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα φιλοξενίας του EMAP και εξερευνά ζητήματα τεχνολογίας, εξουσίας, υποδομών και περιβάλλοντος μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική.