Διάκριση για τη Νιόβη Χαραλάμπους και τη ταινία «Σμαράγδα» στο LA Greek Film Festival

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 09:26

Τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την ερμηνεία της στην ταινία «Σμαράγδα (I Got Thick Skin and I Can't Jump)» του Εμίλιου Αβραάμ.

Με το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την ερμηνεία της τιμήθηκε η Νιόβη Χαραλάμπους στο LA Greek Film Festival 2026, για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Σμαράγδα (I Got Thick Skin and I Can't Jump)» του Εμίλιου Αβραάμ.

Τη διάκριση ανακοίνωσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς την κριτική επιτροπή και την ομάδα του φεστιβάλ. «Συγχαρητήρια στη Νιόβη Χαραλάμπους για το Special Jury Award for Performance», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ταινία «Σμαράγδα», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Εμίλιου Αβραάμ και παραγωγή της Τόνιας Μισιαλή μέσω της Bark Like A Cat Films, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που, λίγο πριν κλείσει τα 40, έρχεται αντιμέτωπη με τις προσδοκίες των άλλων και τις δικές της επιθυμίες, αναζητώντας έναν νέο τρόπο να ορίσει τον εαυτό της και τη ζωή της.

Η νέα αυτή διάκριση προστίθεται στη διεθνή πορεία της ταινίας, αναγνωρίζοντας την ερμηνεία της Χαραλάμπους, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος της κινηματογραφικής ιστορίας.

Το LA Greek Film Festival αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς προβολής του ελληνικού και κυπριακού κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες, φιλοξενώντας κάθε χρόνο ταινίες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη διασπορά.