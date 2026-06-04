Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραπί, παγκοσμίως γνωστή για το "Περσέπολις

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 12:15

Απέκτησε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της «Περσέπολις» για την οποία προτάθηκε για Όσκαρ

Η γαλλοϊρανή συγγραφέας και καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπί, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της «Περσέπολις» το 2007, πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 56 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένεια και οι φίλοι της Σατραπί.

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από τη θλίψη λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου των οικείων της.

Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρίπα είχε πεθάνει στις 8 Απριλίου 2025.

Γεννημένη στο Ραστ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, στις 22 Νοεμβρίου 1969, η Σατραπί υπήρξε έντονη επικρίτρια του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.

Έγινε γνωστή παγκοσμίως από το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα «Persepolis», το οποίο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Σε αυτό αφηγείται την ιστορία των παιδικών της χρόνων στην Τεχεράνη, όπου μεγάλωσε υπό τους περιορισμούς που επέβαλε η ισλαμική ηγεσία του Ιράν μετά την επανάσταση του 1979, προτού οι γονείς της τη στείλουν στην Ευρώπη για να ξεκινήσει μια ζωή στην εξορία.

Το μυθιστόρημα μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ταινία κινουμένων σχεδίων, την οποία σκηνοθέτησε μαζί με τον Βενσάν Παρονό. Το Persepolis έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2007, όπου μοιράστηκε το Βραβείο της Επιτροπής με την ταινία Silent Light. Το Persepolis επιλέχθηκε στη συνέχεια ως η γαλλική υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους στην 80ή τελετή των Βραβείων της αμερικανικής Ακαδημίας, όπου ήταν επίσης υποψήφιο για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, καθιστώντας τη Σατραπί την πρώτη γυναίκα υποψήφια στην κατηγορία.

Οι σκηνοθέτες Μαρζάν Σατραπί, στο κέντρο, ο Βενσάν Παρονό, δεξιά, και ο Μεξικανός σκηνοθέτης Κάρλος Ρεϊγάδας παραλαμβάνουν από κοινού το Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες το 2007 AP Photo

Άλλα σημαντικά έργα της Σατραπί περιλαμβάνουν το μυθιστόρημα «Chicken With Plums» («Poulet aux prunes»), του οποίου συνυπέγραψε την κινηματογραφική διασκευή επίσης μαζί με τον Βενσάν Παρονό, καθώς και την κωμωδία τρόμου The Voices με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Ρέινολντς και το Radioactive, μια βιογραφική ταινία του 2019 για τη δις βραβευμένη με Νόμπελ Μαρί Κιουρί.

Το τελευταίο της κόμικ ήταν το «Woman, Life, Freedom» το 2024. Δύο χρόνια πριν από την έκδοσή του είχε ταχθεί υπέρ των διαδηλώσεων για τη Μαχσά Αμινί, δηλώνοντας ότι το κίνημα "Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία" ήταν μια πολιτιστική επανάσταση.

Η Σατραπί εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006. Το 2025 αρνήθηκε να παραλάβει το παράσημο της Λεγεώνα ςτης Τιμής, επικρίνοντας την «υποκρισία» της χώρας στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Ιράν.