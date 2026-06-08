Τζαφάρ Παναχί: Από τον Χρυσό Φοίνικα ως την ποινή φυλάκισης και την απαγόρευση εξόδου από το Ιράν

Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 16:10

Ο δικηγόρος του Τζαφάρ Παναχί ανακοίνωσε ότι το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης, με πρόεδρο τον Ιμάν Αφσάρι, απέρριψε την ένσταση και επικύρωσε την ερήμην καταδίκη του σκηνοθέτη

Ο Νίλι γνωστοποίησε την είδηση σε συνέντευξή του στο ιρανικό μέσο «Emtedad» και πρόσθεσε: «Βάσει της αρχικής απόφασης, ο Παναχί είχε καταδικαστεί σε ένα έτος φυλάκισης για την κατηγορία της προπαγανδιστικής δραστηριότητας κατά του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Επιπλέον, του επιβλήθηκε διετής απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και απαγόρευση συμμετοχής σε πολιτικές και κοινωνικές ομάδες και σχηματισμούς».

Ο δικηγόρος του διακεκριμένου σκηνοθέτη και βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών εξήγησε ότι η δημιουργία μιας «παράνομης και προβληματικής ταινίας κατά της εξουσίας», η υποστήριξη κρατουμένων για πολιτικές και ζητήματα «ασφαλείας», η στήριξη των λαϊκών διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης, η υποστήριξη του συνθήματος «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», η υπογραφή και δημοσιοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την απεργία των οδηγών φορτηγών, η «δυσφήμιση» της κατάστασης στη χώρα και η αναδημοσίευση βιντεοκλίπ με ομαδική ερμηνεία του εμβατηρίου «Ey Iran» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έκδοση και εκτέλεση θανατικών ποινών, περιλαμβάνονταν στα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε αυτή η απόφαση.

Ο δικηγόρος του Παναχί σημείωσε ότι η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση στο εφετείο της επαρχίας της Τεχεράνης εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίησή της.

Η αρχική απόφαση του δικαστηρίου σε βάρος του Παναχί εκδόθηκε όταν εκείνος βρισκόταν στο εξωτερικό, συμμετέχοντας στην καμπάνια προώθησης της ταινίας «Ένα απλό ατύχημα», η οποία, μετά τη βράβευσή της με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, επελέγη να εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας.

Ο γνωστός Ιρανός σκηνοθέτης, παρά την ερήμην καταδίκη του, επέστρεψε στο Ιράν στις 30 Μαρτίου, μετά τη συμμετοχή του στην τελετή των Όσκαρ, σε μια επιστροφή που συνέπεσε με τη συνέχιση του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ αφενός και του ιρανικού καθεστώτος αφετέρου.

Το 2022 και 2023 ο κ. Παναχί πέρασε 86 ημέρες στη φυλακή Εβίν με την κατηγορία της «προπαγανδιστικής δραστηριότητας κατά του καθεστώτος». Αποφυλακίστηκε μετά από απεργία πείνας και την αποδοχή του αιτήματος έφεσης, που οδήγησε στην ακύρωση των αρχικών κατηγοριών.

Πηγή: euronews.com