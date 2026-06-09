Οι δύο Gen Z σκηνοθέτες που «ταπείνωσαν» το Χόλιγουντ

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 10:20

Για δεκαετίες, η συνταγή της επιτυχίας στο Χόλιγουντ ήταν απλή: γνωστά franchise, τεράστια budget και αναγνωρίσιμοι ήρωες. Το καλοκαίρι του 2026, όμως, δύο ανεξάρτητες ταινίες τρόμου ήρθαν να ανατρέψουν κάθε βεβαιότητα.

Δύο ταινίες τρόμου χαμηλού κόστους, γυρισμένες από δημιουργούς της Gen Z, κατάφεραν να σαρώσουν στο box office και να αφήσουν πίσω πανάκριβα franchise όπως το Masters of the Universe και το Star Wars. Μήπως το Χόλιγουντ βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αλλαγή;

Για δεκαετίες, η συνταγή της επιτυχίας στο Χόλιγουντ ήταν απλή: γνωστά franchise, τεράστια budget και αναγνωρίσιμοι ήρωες. Το καλοκαίρι του 2026, όμως, δύο ανεξάρτητες ταινίες τρόμου ήρθαν να ανατρέψουν κάθε βεβαιότητα.

Οι ταινίες Backrooms και Obsession έχουν εξελιχθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα της χρονιάς, ξεπερνώντας σε εισπράξεις και απήχηση πανάκριβα blockbuster όπως το Masters of the Universe και το The Mandalorian and Grogu.

Η επιτυχία τους θεωρείται από πολλούς ως σημείο καμπής για τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Τα νούμερα που αιφνιδίασαν το Χόλιγουντ

Το Masters of the Universe, βασισμένο στο δημοφιλές franchise της δεκαετίας του 1980, έκανε απογοητευτικό άνοιγμα στις ΗΠΑ με μόλις 29 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα, το νέο κινηματογραφικό κεφάλαιο του Star Wars συνεχίζει να κινείται κάτω από τις προσδοκίες, παρά το τεράστιο εμπορικό του όνομα.

Αντίθετα, το Backrooms της A24 ξεκίνησε με εισπράξεις 81 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office, φτάνοντας ήδη τα 135 εκατομμύρια συνολικά.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η πορεία του Obsession. Η ταινία, που γυρίστηκε με προϋπολογισμό μικρότερο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, έχει ήδη συγκεντρώσει 225 εκατομμύρια παγκοσμίως και έγινε η πρώτη παραγωγή μετά το E.T. the Extra-Terrestrial που αύξησε τις εισπράξεις της και στο δεύτερο και στο τρίτο σαββατοκύριακο προβολής της.

Όταν το χαμηλό κόστος γίνεται πλεονέκτημα

Η επιτυχία των δύο ταινιών δεν μετριέται μόνο στις εισπράξεις αλλά και στην αναλογία κόστους και κέρδους.

Το Backrooms κόστισε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το Obsession μόλις ένα εκατομμύριο. Αντίθετα, το Masters of the Universe ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος παραγωγής, ενώ το The Mandalorian and Grogu τα 165 εκατομμύρια.

Με τα έξοδα μάρκετινγκ να ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό, οι μεγάλες παραγωγές χρειάζονται εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μόνο για να φτάσουν στο σημείο της κερδοφορίας.

Η γενιά του YouTube αλλάζει τους κανόνες

Ένας ακόμη λόγος που κάνει το φαινόμενο ξεχωριστό είναι η ηλικία των δημιουργών.

Ο σκηνοθέτης του Obsession, Curry Barker, είναι μόλις 26 ετών, ενώ ο δημιουργός του Backrooms, Kane Parsons, δεν έχει καν συμπληρώσει τα 21.

Και οι δύο ξεκίνησαν την καριέρα τους στο YouTube, δημιουργώντας μικρού μήκους ταινίες και χτίζοντας κοινό μέσω του διαδικτύου πριν περάσουν στη μεγάλη οθόνη.

Το πρώτο επεισόδιο της διαδικτυακής σειράς Backrooms του Parsons έχει ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια προβολές, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά δημιουργών δεν χρειάζεται απαραίτητα τα παραδοσιακά στούντιο για να αποκτήσει κοινό.

Γιατί η Gen Z επιλέγει τον τρόμο

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι νεότεροι θεατές δεν αναζητούν μόνο θέαμα αλλά και ταινίες που μπορούν να συζητήσουν μετά την προβολή.

Το Obsession προσφέρει ηθικά διλήμματα και σύνθετες σχέσεις, ενώ το Backrooms βασίζεται στο μυστήριο και στις πολλαπλές ερμηνείες. Είναι ταινίες που συνεχίζουν να ζουν στα social media πολύ μετά το τέλος της προβολής τους.

Ταυτόχρονα, το είδος του τρόμου αποδεικνύεται ιδανικό για τη σύγχρονη κινηματογραφική εμπειρία. Με χαμηλά κόστη παραγωγής και υψηλή συμμετοχή του κοινού μέσα στις αίθουσες, οι horror ταινίες προσφέρουν ακριβώς αυτό που αναζητά η Gen Z: μια συλλογική εμπειρία που δεν μπορεί να αναπαραχθεί στο κινητό ή στο σπίτι.

Μια νέα εποχή για το σινεμά;

Κανείς δεν πιστεύει ότι τα μεγάλα franchise θα εξαφανιστούν. Ταινίες όπως το Spider-Man: Brand New Day και το Toy Story 5 αναμένεται να κυριαρχήσουν εμπορικά μέσα στη χρονιά.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή επιτυχία των Backrooms και Obsession δείχνει ότι το κοινό είναι πλέον πρόθυμο να δώσει την προσοχή του σε πρωτότυπες ιδέες, νέους δημιουργούς και μικρότερες παραγωγές.

Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που έστειλε το φετινό καλοκαίρι στο Χόλιγουντ: το μέλλον του σινεμά μπορεί να μην ανήκει αποκλειστικά στα franchise, αλλά σε δημιουργούς που ξεκίνησαν από μια κάμερα και ένα κανάλι στο YouTube.

Πηγή: cnn.gr