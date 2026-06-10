Το BBC βρήκε τον νέο Πουαρό: Ο Edward Bluemel διαδέχεται τον David Suchet

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 14:10

Η νέα σειρά έξι επεισοδίων «Ηρακλής» ακολουθεί τον διάσημο Βέλγο ντετέκτιβ στις πρώτες του υποθέσεις. Αποκαλύπτεται ο διάδοχος του Ντέιβιντ Σάτσετ που υποδυόταν τον διάσημο ντετέκτιβ για 25 χρόνια.

Γυαλίστε το μουστάκι, βεβαιωθείτε ότι το τρίκτινο κοστούμι είναι στην πένα και βάλτε τα «μικρά γκρίζα κύτταρα» να δουλέψουν... Έχουμε έναν νέο Ηρακλή Πουαρό.

Όπως γράφαμε τον περασμένο μήνα, το BBC έχει δεσμευτεί να ξανασυστήσει τον Ηρακλή Πουαρό στη μικρή οθόνη, μετά την επιτυχημένη σειρά του ITV (1989 – 2013) με τον David Suchet στον ρόλο του διάσημου βέλγου ντετέκτιβ της Αγκάθα Κρίστι.

Ο David Suchet

Ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας εξασφάλισε τα δικαιώματα διασκευής «σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία, με άλλα δίκτυα και πλατφόρμες streaming να καταθέτουν προσφορές», και ανακοίνωσε ότι η νέα σεζόν έξι επεισοδίων του reboot του Πουαρό θα κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο μισό του 2027.

Τώρα πλέον γνωρίζουμε ποιος ηθοποιός αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να διαδεχθεί τον Suchet.

Ο Βρετανός ηθοποιός Edward Bluemel, γνωστός από τις σειρές Killing Eve, Sex Education και My Lady Jane, ανακοινώθηκε ως πρωταγωνιστής της νέας σειράς, γεγονός που τον καθιστά τον νεότερο ηθοποιό που έχει ενσαρκώσει ποτέ τον Πουαρό.

Ο 33χρονος θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Hercule», η οποία περιγράφεται ως «μια προσωπική μελέτη του ίδιου του Ηρακλή και ένα επικό πορτρέτο της Βρετανίας ανάμεσα στους δύο πολέμους».

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, ο Suchet ήταν 42 ετών όταν πήρε τον ρόλο.

Το «Hercule» θα ακολουθεί τα πρώτα χρόνια του Πουαρό, καταγράφοντας υποθέσεις που εκτυλίσσονται πριν ο αγαπημένος ήρωας γίνει διάσημος ντετέκτιβ.

Ο Bleumel δήλωσε: «Νιώθω πολύ τυχερός που μου εμπιστεύτηκαν έναν τόσο εμβληματικό χαρακτήρα, τον οποίο έχουν υποδυθεί τόσοι σπουδαίοι ηθοποιοί. Ανυπομονώ να συνεχίσω την κληρονομιά του Ηρακλή».

Ο James Prichard, εκτελεστικός παραγωγός της Agatha Christie Limited, δήλωσε: «Ο πατέρας μου είχε το προνόμιο να συνεργαστεί με τον David Suchet για σχεδόν 25 χρόνια και εγώ τώρα έχω την τύχη να μπορώ να μοιράζομαι τις υπέροχες ιστορίες της προγιαγιάς μου με μια νέα γενιά θεατών. Ο Edward Bluemel είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός και θα αποτελέσει σπουδαία προσθήκη στη μακριά σειρά ηθοποιών που έχουν υποδυθεί αυτόν τον εμβληματικό χαρακτήρα, με τη βοήθεια των στοχαστικών σεναρίων του Benji Walters. Ανυπομονώ να δω τον Edward στην οθόνη ως Ηρακλή Πουαρό».

Η Lindsay Salt, διευθύντρια του BBC Drama, πρόσθεσε: «Ο Ηρακλής Πουαρό είναι ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς χαρακτήρες όλων των εποχών και το να τον φέρνουμε ξανά στο BBC είναι πραγματικό προνόμιο. Από τις πρώτες στιγμές της οντισιόν του Edward καταλάβαμε ότι είχαμε βρει τον ιδανικό ηθοποιό για τον Ηρακλή, με μια ερμηνεία που είναι ταυτόχρονα φρέσκια και συναρπαστική, αλλά και κατεξοχήν ο Ηρακλής Πουαρό της Αγκάθα Κρίστι. Ανυπομονούμε να τον γνωρίσει το κοινό».

Ο Edward Bluemel

Παρεμπιπτόντως, ο Bluemel δεν είναι άγνωστος στο έργο της Αγκάθα Κρίστι, καθώς εμφανίστηκε πρόσφατα στη βρετανική μίνι σειρά «Agatha Christie’s Seven Dials», που έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Ιανουάριο.

Το αν αυτό του δίνει πλεονέκτημα στην προσπάθεια να ακολουθήσει τα εντυπωσιακά βήματα του Suchet μένει να φανεί... Δύσκολα πάντως θα μπορούσε να είναι χειρότερο από την τριλογία Πουαρό του Kenneth Branagh - Murder on the Orient Express (2017), Death on the Nile (2022) και A Haunting in Venice (2023).

Τα γυρίσματα του «Hercule» αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος το καλοκαίρι στο Λίβερπουλ της Αγγλίας.

Η Αγκάθα Κρίστι (1890 – 1976) έγραψε 66 αστυνομικά μυθιστορήματα και παραμένει η πιο εμπορική συγγραφέας μυθοπλασίας όλων των εποχών, με τα βιβλία της να έχουν πουλήσει μεταξύ δύο και τεσσάρων δισεκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως. Μόνο ο William Shakespeare την ξεπερνά, ενώ η Κρίστι φιγουράρει στη λίστα με τα 5 εμπορικότερα μεμονωμένα βιβλία, χάρη στο «Και δεν έμεινε κανείς» (1939), που έχει πουλήσει περίπου 100 εκατομμύρια αντίτυπα.

Ο Πουαρό είναι ο πιο διάσημος και μακροβιότερος ήρωας της Κρίστι, καθώς εμφανίζεται σε 33 μυθιστορήματά της και σε 51 διηγήματα.

Το «Hercule» θα κάνει πρεμιέρα στο BBC iPlayer και το BBC One στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη χρονιά.

ΠΗΓΗ: euronews.com