Ταινία για Τέμπη θα προβληθεί στη Λευκωσία στις 15 Ιουνίου

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 18:00

Η ταινία μικρού μήκους «Ματωμένες Παρτιτούρες», σε σκηνοθεσία του 16χρονου δημιουργού Ραφαήλ Νικόλαου Λουκατάρη, θα προβληθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 20:00 στην Πλατεία Capital Center, στη Λευκωσία.

Τις προβολές διοργανώνουν το Ερευνητικό Τμήμα του ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ και το Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948, δίνοντας στο κυπριακό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει μια παραγωγή που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για τη θεματική και τη γενναιότητα της προσέγγισής της.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Γιώργος, ένας νεαρός που παλεύει να ακολουθήσει το όνειρό του στη μουσική, ερχόμενος σε σύγκρουση με τον αυταρχικό πατέρα του. Η επιθυμία του να χαράξει τη δική του πορεία τον οδηγεί στην απόφαση να εγκαταλείψει το σπίτι του, όμως η αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας συναντά μια τραγική κατάληξη, καθώς η ζωή του διασταυρώνεται με ένα μοιραίο δυστύχημα.

Χωρίς να αναπαριστά άμεσα τα γεγονότα των Τεμπών, η ταινία χρησιμοποιεί την τραγωδία ως σημείο αναφοράς για να μιλήσει για τα ανεκπλήρωτα όνειρα, τη νεότητα που διακόπτεται βίαια και τα ερωτήματα που εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, η ταινία είναι εμπνευσμένη από την τραγωδία των Τεμπών και προσεγγίζει με σεβασμό θέματα μνήμης, απώλειας, μουσικής και των ονείρων που δεν πρέπει να σβήσουν.

Στην ταινία συμμετέχουν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μίλτος Πασχαλίδης και Απόλλων Σαρρής.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση με το κοινό, παρουσία του σκηνοθέτη Ραφαήλ Νικόλαου Λουκατάρη.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΗΦ)