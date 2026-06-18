Βράβευση στο Λος Άντζελες και στη Σαγκάη για την ταινία «Κράτα Με» της Μυρσίνης Αριστείδου

Δημοσιεύθηκε 18.06.2026 15:00

Δύο σημαντικές διακρίσεις πέτυχε η ταινία «Κράτα Με» (Hold Onto Me), σε σκηνοθεσία της Κύπριας δημιουργού και σκηνοθέτιδας Μυρσίνης Αριστείδου, με την κατάκτηση του βραβείου Best Feature Fiction στο Los Angeles Greek Film Festival και την επιλογή της στο πρόγραμμα Belt and Road Film Week του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης (Shanghai International Film Festival – SIFF).

Η ταινία πρόκειται επίσης να συμμετάσχει τον επόμενο μήνα στο αναγνωρισμένο διεθνώς Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου το Karlovy Vary το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Τσεχίας και το σημαντικότερο του είδους του στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, στο Los Angeles Greek Film Festival, το «Κράτα Με» απέσπασε την κορυφαία διάκριση, το Βραβείο Ορφέας Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας (Orpheus Award for Best Feature Fiction). Ανακοινώνοντας το βραβείο, η κριτική επιτροπή χαρακτήρισε την ταινία ως «μια τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη ταινία για τη λαχτάρα και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να μας βλέπουν και να μας αγαπούν. Κερδίζει τη συναισθηματική της δύναμη μέσα από τη λιτότητα, την αμεσότητα και την οικεία παρατήρηση των χαρακτήρων της, οδηγώντας σε μια συγκλονιστική τελική πράξη που αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα, υπενθυμίζοντάς μας ότι το να μας βλέπουν, να μας αγαπούν και να συνδεόμαστε με τους άλλους είναι αυτό που μας ολοκληρώνει ως ανθρώπους.»

Αναφέρεται επίσης ότι η διάκριση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα για την ταινία, η οποία συνεχίζει να αποσπά διεθνή αναγνώριση από την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance τον Ιανουάριο του 2026, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού (Audience Award) στο διαγωνιστικό τμήμα World Cinema Dramatic Competition.

Η ταινία έχει ήδη παρουσιαστεί στο Sydney Film Festival στις αρχές Ιουνίου, καθώς και στο Seattle International Film Festival (SIFF) και το Istanbul Film Festival ( IKSV) αυτη την άνοιξη, το Κράτα Με (Hold Onto Me) ταξιδεύει αυτές τις ημέρες στην Κίνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Belt and Road Film Week του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης (Shanghai International Film Festival – SIFF), ενός από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα της Ασίας.

Σε σχέση με την υπόθεση της ταινίας αναφέρεται ότι το «Κράτα Με» (Hold Onto Me) ακολουθεί την εντεκάχρονη Ίριδα, η οποία προσπαθεί να βρει τη θέση της ανάμεσα στη φιλία, την οικογένεια και το αίσθημα του να ανήκεις, όταν ανακαλύπτει ότι ο αποξενωμένος πατέρας της έχει επιστρέψει στην πόλη. Αυτό που ξεκινά ως μια αποφασιστική προσπάθεια να τον γνωρίσει καλύτερα, εξελίσσεται σε ένα βαθιά συγκινητικό ταξίδι σύνδεσης, αποδοχής και συμφιλίωσης.

Μετά τις επιτυχημένες προβολές της στο Sundance, στο Cyprus Film Days, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας, στη Γουαδαλαχάρα, στο Σίδνεϊ και σε πολυάριθμα φεστιβάλ στον κόσμο, το Κράτα Με συνεχίζει να εδραιώνεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες κυπριακές ταινίες των τελευταίων ετών, μεταφέροντας τον κυπριακό κινηματογράφο σε κοινά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ταινία, με σεναριο και σκηνοθεσία της Μυρσίνης Αριστείδου γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, σε παραγωγή των εταιρειών Filmblades Ltd και 1.61 Films, και σε συμπαραγωγή με τις εταιρείες Fredo Pictures και Graal S.A. Πρόκειται για μια διεθνή συμπαραγωγή μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Δανίας, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αναπτύχθηκε από μια διεθνή δημιουργική ομάδα. Η ταινία έλαβε υποστήριξη απο το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, το Δανέζικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου, τον EKKOMEΔ, την ΕΡΤ και το Black Family Grant της NYU Tisch School of the Arts.

Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Μόνικα Νικολαΐδου, Μυρσίνη Αριστείδου, Anders N.U, Κωνσταντίνα Σταυριανού και Ρένα Βουγιούκαλου.