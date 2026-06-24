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Η ιταλική ταινία «Le Città di Pianura» προβάλλεται τη Δευτέρα στο Πάνθεον
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 24.06.2026 09:02
Η ιταλική ταινία «Le Città di Pianura» προβάλλεται τη Δευτέρα στο Πάνθεον

Η υπόθεση ακολουθεί δύο άπορους και μεθυσμένους φίλους, οι οποίοι ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο του Τρεβίζο για να παραλάβουν έναν παλιό τους φίλο.

Με την ιταλική ταινία «Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο» (Le Città di Pianura) του σκηνοθέτη Francesco Sossai συνεχίζονται οι προβολές του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 8.30 μ.μ., στον κινηματογράφο Πάνθεον.

Η ταινία παραγωγής 2025, διάρκειας 100 λεπτών, έχει πρωταγωνιστές τους Filippo Scotti, Sergio Romano και Pierpaolo Capovilla. Οι διάλογοι είναι στα ιταλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Η πλοκή

Η υπόθεση ακολουθεί δύο άπορους και μεθυσμένους φίλους, οι οποίοι ταξιδεύουν προς το αεροδρόμιο του Τρεβίζο για να παραλάβουν έναν παλιό τους φίλο. Στη διαδρομή συναντούν έναν νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής και το σύντομο ταξίδι τους εξελίσσεται σε μια απρόβλεπτη περιπέτεια.

Πληροφορίες 

Ημερομηνία: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον.

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