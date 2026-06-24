«The Lion at My Back»: Η νέα ταινία της Τώνιας Μισιαλή κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Κάρλοβι Βάρι (τρέιλερ)

Δημοσιεύθηκε 24.06.2026 12:05

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Sokhna Diallo και Έλενα Καλλινίκου ενώ το σενάριο υπογράφουν η Τώνια Μισιαλή μαζί με τις Dianne Jones και Simona Nobile.

Η Μαριάμα, μια έφηβη αιτήτρια ασύλου από τη Σενεγάλη, και η Στέλλα, μια Κύπρια πρώην τοξικοεξαρτημένη που προσπαθεί να ξαναβρεί τον δρόμο της, αγωνίζονται να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται, αρχικά χρησιμοποιούν η μία την άλλη για να επιβιώσουν. Ωστόσο, η κοινή τους πάλη σε έναν κόσμο που τις έχει απογοητεύσει οδηγεί στη δημιουργία ενός απρόσμενου δεσμού μητέρας και κόρης. Μαζί ανακαλύπτουν εκ νέου το νόημα της αγάπης και της οικογένειας, σε μια συγκινητική ιστορία θυσίας, γυναικείας αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης.

Αυτό είναι το κεντρικό θέμα του The Lion at My Back, της δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας της Κύπριας σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή, η οποία θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Karlovy Vary International Film Festival (3-11 Ιουλίου).

«Όταν ήμουν παιδί η οικογένειά μου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της λόγω της εισβολής. Αυτή η εμπειρία του εκτοπισμού με συνόδευσε σε όλη μου τη ζωή», αναφέρει η Μισιαλή. «Πριν από μερικά χρόνια γνώρισα πολλές Αφρικανές μετανάστριες και με συγκλόνισε η δύναμη και η ανθεκτικότητά τους. Παράλληλα, ως μητέρα μιας έφηβης κόρης, θεωρώ ότι ο δεσμός μητέρας και κόρης είναι μοναδικός αλλά και πολύπλοκος. Ήθελα να ενώσω αυτά τα δύο προσωπικά βιώματα σε μια κινηματογραφική ιστορία και έτσι γεννήθηκε αυτή η απρόσμενη συμμαχία».

Η Μισιαλή έχει στο ενεργητικό της αρκετές μικρού μήκους ταινίες, μεταξύ των οποίων το Dead End, που συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα Pardi di Domani του Locarno Film Festival το 2013, καθώς και τα ντοκιμαντέρ I Don’t Like the Wind, I Like the Sun (2020) και Daphne (2022). Η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, Pause, είχε επιλεγεί στο πρόγραμμα East of the West του Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι το 2018.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Sokhna Diallo και Έλενα Καλλινίκου ενώ το σενάριο υπογράφουν η Τώνια Μισιαλή μαζί με τις Dianne Jones και Simona Nobile.

Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου, Λουξεμβούργου και Ελλάδας, με επικεφαλής την Bark Like a Cat Films της Κύπρου, σε συνεργασία με την Iris Productions του Λουξεμβούργου και την Avaton Films της Ελλάδας. Τις διεθνείς πωλήσεις έχει αναλάβει η φινλανδική εταιρεία The Yellow Affair.

ΠΗΓΗ: cineuropa.org, Screen Daily