T-Port TalentBridge Cyprus 2026:Διήμερο εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης για ανερχόμενους δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους

Δημοσιεύθηκε 24.06.2026 15:00

Διήμερο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης που συνδέει ανερχόμενους δημιουργούς με δίκτυα και παρέχει εργαλεία και ευκαιρίες στο διεθνές οικοσύστημα της ταινίας μικρού μήκους.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το TalentBridge Cyprus 2026, ένα διήμερο εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης για ανερχόμενους δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2026.

Το TalentBridge αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επαγγελματικής ανάπτυξης για ανερχόμενους επαγγελματίες κινηματογράφου μικρού μήκους, το οποίο υλοποιείται από την T-Port, με στόχο να ενισχύσει τη διεθνή δικτύωση, την επαγγελματική εξέλιξη και την πρόσβαση νέων δημιουργών στο ευρωπαϊκό και διεθνές κινηματογραφικό οικοσύστημα.

Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με φεστιβάλ και φορείς σε όλη την Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένων των Baltic Pitching Forum, Encourage Film Talents, Clermont-Ferrand Court, Short Film Corner | Rendez-vous Industry of the Festival de Cannes κ.α -το TalentBridge, υποστηρίζει το επόμενο βήμα στην πορεία των νέων επαγγελματιών του κινηματογράφου.

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε σκηνοθέτες που έχουν ολοκληρώσει από μία μέχρι τρεις ταινίες μικρού μήκους, καθώς και σε παραγωγούς και σεναριογράφους με ουσιαστική σύνδεση με το πεδίο της ταινίας μικρού μήκους. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στη στρατηγική ανάπτυξη της επαγγελματικής τους πορείας, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία για την πλοήγηση στο διεθνές οικοσύστημα των φεστιβάλ, της χρηματοδότησης, των συμπαραγωγών και της διανομής.

Μέσα από masterclasses, μελέτες περίπτωσης, δράσεις δικτύωσης και ατομικές συνεδρίες παροχής καθοδήγησης, οι συμμετέχοντες θα διαμορφώσουν ένα προσωπικό σχέδιο δράσης για τους επόμενους 12-18 μήνες της καριέρας τους.

Το πρόγραμμα προσφέρει 10 θέσεις.

Κόστος συμμετοχής €100 (€40 για συμμετέχοντες που διαμένουν στην Κύπρο).

Η διαμονή καλύπτεται από τη διοργάνωση, ενώ τα έξοδα μετακίνησης προς και από την Κύπρο αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Ιουλίου 2026[Text Wrapping Break]Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Αρχές Αυγούστου 2026

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.isffc.com.cy

Το TalentBridge Cyprus συνδιοργανώνεται από το ISFFC, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου, το Θέατρο Ριάλτο και το T-Port, και συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το FFA – German Federal Film Board.