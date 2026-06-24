Αντιπροσωπεία του κινηματογράφου της Κίνας είδε Υφ. Πολιτισμού και Ένωση Σκηνοθετών - Ανοίγεται δίαυλος συνεργασίας μεταξύ των χωρών

Δημοσιεύθηκε 24.06.2026 12:51

Στο τραπέζι η στήριξη και προώθηση προγραμμάτων του Υφ. Πολιτισμού, όπως Πρόγραμμα Μειοψηφικών Συμπαραγωγών, το Σχέδιο Cash Rebate, καθώς και το διεθνές φεστιβάλ Cyprus Film Days.

Τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Κίνας στον τομέα του κινηματογράφου και ευρύτερα του πολιτισμού συζήτησαν το Υφυπουργείο Πολιτισμού και κινεζική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο με αφορμή την 1η Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου, λειτουργοί του Υφυπουργείου, καθώς και αντιπροσωπεία από τον τομέα του κινηματογράφου της Κίνας, με επικεφαλής τον Εκτελεστικό Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της China Film Administration, Mao Yu. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι σημαντικών θεσμών και εταιρειών της κινεζικής κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Εβδομάδας Κινεζικού Κινηματογράφου στην Κύπρο, η οποία διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια των επαφών εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στον κινηματογράφο, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η επιτυχημένη διοργάνωση της Εβδομάδας Κινεζικού Κινηματογράφου μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για νέες κοινές δράσεις και μελλοντικές συνεργασίες.

Εκπρόσωποι του τομέα κινηματογράφου του Υφυπουργείου παρουσίασαν τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης και προώθησης του κυπριακού κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων το Πρόγραμμα Μειοψηφικών Συμπαραγωγών, το Σχέδιο Cash Rebate, καθώς και το διεθνές φεστιβάλ Cyprus Film Days.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Κύπρο, η κινεζική αποστολή είχε επίσης συνάντηση με την Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου.