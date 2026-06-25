Η νέα ταινία της Γιάννας Αμερικάνου ανάμεσα στις 33 παραγωγές που χρηματοδοτεί το Eurimages

Δημοσιεύθηκε 25.06.2026 11:11

Στήριξη από το πρόγραμμα συμπαραγωγών του Eurimages εξασφάλισε η κυπριακή ταινία «My Name is Lily», σε σκηνοθεσία της Γιάννας Αμερικανού, στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίας αξιολόγησης έργων του οργανισμού για το 2026.

Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή Κύπρου και Βελγίου και συγκαταλέγεται στις 33 κινηματογραφικές παραγωγές που επέλεξε να χρηματοδοτήσει το Eurimages. Συνολικά εγκρίθηκε η στήριξη 33 ταινιών μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων τρία ντοκιμαντέρ και τέσσερις ταινίες κινουμένων σχεδίων, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 10,212 εκατ. ευρώ.

Την είδηση ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της η παραγωγός Στελάνα Κληρή, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την επιλογή της ταινίας και ευχαριστώντας το Eurimages, την ομάδα της παραγωγής και όλους όσοι στήριξαν το έργο.

Η ταινία υποστηρίζεται επίσης από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη Fédération Wallonie-Bruxelles, το SEE Cinema Network και το πρόγραμμα Creative Europe.

Συμπαραγωγοί της ταινίας είναι οι Meraki Films, Mirage και Atalante Productions S.A.

Τι είναι το Eurimages

Το Eurimages είναι το ταμείο κινηματογράφου του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο λειτουργεί από το 1989 με αποστολή τη στήριξη της ανεξάρτητης ευρωπαϊκής κινηματογραφικής παραγωγής.

Χρηματοδοτεί ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίες κινουμένων σχεδίων που υλοποιούνται ως διεθνείς συμπαραγωγές, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών από διαφορετικές χώρες.

Διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 27,5 εκατ. ευρώ, ο οποίος προέρχεται κυρίως από τις συνεισφορές των κρατών-μελών του. Σήμερα συμμετέχουν στο Ταμείο 39 από τα 46 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και ο Καναδάς, ενώ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς φορείς χρηματοδότησης του κινηματογράφου.





