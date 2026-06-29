«Ο ΞΕΝΟΣ»:Η κινηματογραφική μεταφορά του λογοτεχνικού έργου του Αλμπέρ Καμύ προβάλεται στο ΠΑΝΘΕΟΝ

Δημοσιεύθηκε 29.06.2026 12:15

Ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα μεταφέρεται στον κινηματογράφο από τον François Ozon, ο οποίος προσεγγίζει τον Ξένο με μια σύγχρονη, ατμοσφαιρική ματιά που ισορροπεί ανάμεσα στο υπαρξιακό δράμα, το ψυχολογικό θρίλερ και το δικαστικό δράμα.

Στο Αλγέρι του 1938, ο Μερσώ είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος που αρνείται, σχεδόν ασυνείδητα, να υπακούσει στους άγραφους κανόνες της κοινωνίας. Η αδυναμία του να εκφράσει τα συναισθήματα που οι άλλοι περιμένουν από αυτόν τον μετατρέπει σταδιακά σε «ξένο» μέσα στον ίδιο του τον κόσμο.

Υπόθεση

Αλγέρι, 1938. Ο Μερσώ, ένας ήσυχος υπάλληλος γύρω στα τριάντα, θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει εμφανή συγκίνηση. Την επόμενη κιόλας ημέρα ξεκινά μια σχέση με τη Μαρί και επιστρέφει στην καθημερινότητά του. Όμως η γνωριμία του με τον γείτονά του, Ρεϊμόν Σιντές, θα τον παρασύρει σε μια σειρά γεγονότων που θα κορυφωθούν σε ένα μοιραίο περιστατικό, κάτω από τον καυτό ήλιο μιας αλγερινής παραλίας, αλλάζοντας για πάντα τη ζωή του.

Η σκηνοθετική προσέγγιση

Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου, ο François Ozon (8 Women, Swimming Pool, Frantz, Summer of 85), επιστρέφει με μια τολμηρή διασκευή του μυθιστορήματος του Καμύ. Όπως ο ίδιος αναφέρει, στόχος του ήταν να κατανοήσει «το μυστήριο του Μερσώ» και να αποδώσει κινηματογραφικά την έννοια της «αδιαφορίας του κόσμου», χωρίς να χάσει τον αισθησιασμό και τη σωματικότητα που διαπερνούν το έργο. Παράλληλα, η ταινία αναδεικνύει με μεγαλύτερη έμφαση το αποικιακό πλαίσιο της Αλγερίας του 1930 και τις σχέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές κοινότητες, προσφέροντας μια σύγχρονη ανάγνωση του διαχρονικού αριστουργήματος.

Το καστ

Στον απαιτητικό ρόλο του Μερσώ, ο Benjamin Voisin παραδίδει μια ερμηνεία βασισμένη στη σιωπή, την εσωτερικότητα και την παρατήρηση. Δίπλα του, η Rebecca Marder ενσαρκώνει τη Μαρί με ζωντάνια και φυσικότητα, λειτουργώντας ως αντίβαρο στον εσωστρεφή κόσμο του ήρωα.

Ο Pierre Lottin, βραβευμένος με César για την ερμηνεία του, υποδύεται τον αμφιλεγόμενο Ρεϊμόν Σιντές, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Denis Lavant ως Σαλαμανό και Swann Arlaud στον ρόλο του Ιερέα.

Με την έγκριση της Catherine Camus

Η κινηματογραφική διασκευή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Catherine Camus, κόρης του συγγραφέα, η οποία διάβασε το σενάριο και συνέβαλε με πολύτιμες πληροφορίες για τη δημιουργία και το ιστορικό πλαίσιο του μυθιστορήματος.

Κριτικές

«Μια τολμηρή και υπέροχη διασκευή, αντάξια του κλασικού.» The Hollywood Reporter

«Ο François Ozon πετυχαίνει το ιδανικό με μια συναρπαστική, εκλεπτυσμένη και βαθιά προσωπική διασκευή.» Cineuropa

«Αινιγματική, ανησυχητική και παγωμένα καθηλωτική.» Variety

«Ίσως η πιο οριστική κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού του Καμύ.» Screen Anarchy

«Μια σπάνια λογοτεχνική μεταφορά που τιμά το πρωτότυπο, βρίσκοντας ταυτόχρονα κάτι νέο να πει.» The Wrap

«Μια ταινία με έντονη ατμόσφαιρα και ακαταμάχητη έλξη.» Screen Daily

«Απόλυτα καλοφτιαγμένη και εξαιρετικά στιλάτη.» Deadline

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

04-15 Ιουλίου 2026

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