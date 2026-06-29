Ο Michael ξεπερνά τον Oppenheimer: πιο κερδοφόρα βιογραφία όλων των εποχών

Δημοσιεύθηκε 29.06.2026 13:40

Η φετινή βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον γίνεται η πιο εμπορική μουσική βιογραφία, αφού ξεπέρασε νωρίτερα μέσα στον μήνα το «Bohemian Rhapsody» του 2018.

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον του Αντουάν Φουκουά έγινε η βιογραφία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, συγκεντρώνοντας 977,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και ξεπερνώντας το βραβευμένο με Όσκαρ Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν.

Το Oppenheimer έφτασε τα 975,8 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με το Box Office Mojo, και στη συνέχεια απέσπασε επτά βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης ταινίας, Καλύτερης σκηνοθεσίας, Α΄ ανδρικού και Β΄ ανδρικού ρόλου.

Στις αρχές του μήνα, το Michael ξεπέρασε το Bohemian Rhapsody ως η μουσική βιογραφία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις. Βρισκόμενο πλέον στη δέκατη εβδομάδα προβολής του, ο πήχης του 1 δισ. δολαρίων μοιάζει σχεδόν δεδομένος.

Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026, και το Michael παρακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την παιδική του δόξα με τους Jackson 5 μέχρι την ανάδειξή του σε «βασιλιά της ποπ». Παρά την εμπορική του επιτυχία, η ταινία έχει δεχθεί δριμεία κριτική επειδή δεν αγγίζει ορισμένες από τις πιο προβληματικές πτυχές της ζωής του Τζάκσον.

Η αντίδραση εναντίον της ταινίας οφείλεται στο ότι δεν ασχολείται με τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που είχαν γίνει σε βάρος του σταρ πριν από τον θάνατό του το 2009. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μια προηγούμενη εκδοχή της ταινίας αντιμετώπιζε αυτές τις καταγγελίες, όμως οι δικηγόροι της περιουσίας του Τζάκσον την απέρριψαν, προτιμώντας μια πιο «ευχάριστη» εκδοχή για το κοινό. Αυτό οδήγησε σε εκτεταμένα επαναληπτικά γυρίσματα, τα οποία φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν από την περιουσία του Τζάκσον.

Στην κριτική του Euronews Culture για Michael, γράψαμε: «Το Michael λειτουργεί μόνο ως προσβλητικά κραυγαλέα αγιογραφία. Αφαιρεί από την ιστορία της πρώιμης ζωής του οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρηθεί αμφιλεγόμενο. (...) Τίποτα από αυτά δεν χωρά σε αυτήν τη χωρίς ίχνος δραματουργίας, τυποποιημένη και ελεγχόμενη από την περιουσία του σταρ προσπάθεια να πουληθούν περισσότερα άλμπουμ. Αντίθετα, η ταινία είναι τόσο αποστειρωμένη ώστε να μοιάζει διάφανη και απευθύνεται αποκλειστικά σε μη απαιτητικούς θαυμαστές που θέλουν απλώς να ακούσουν τις επιτυχίες και να δουν αναπαραστάσεις εμβληματικών στιγμών του MJ».

Ένα σίκουελ του Michael φέρεται να βρίσκεται στα σκαριά, με τον Άνταμ Φόγκελσον, επικεφαλής της Lionsgate, να δηλώνει ότι το δεύτερο μέρος θα μπορούσε να ξεκινήσει γυρίσματα φέτος ή το 2027.

Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει το σίκουελ, ο Φόγκελσον ανέφερε ως παράδειγμα την εμφάνιση του Τζάκσον στο ημίχρονο του Super Bowl το 1993.

Σε ερώτηση για το αν η συνέχεια θα αναφερθεί στις κατηγορίες που αποδίδονται στον Τζάκσον, απάντησε: «Είναι ένα πραγματικά περίπλοκο ερώτημα και δεν είμαι βέβαιος ότι εγώ είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος ή ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή».