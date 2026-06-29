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Κινηματογράφος
«The Violinist»: Η πρώτη ταινία από τη Σιγκαπούρη με το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ του Ανεσί
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.06.2026 15:23
«The Violinist»: Η πρώτη ταινία από τη Σιγκαπούρη με το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ του Ανεσί

Το φιλμ «The Violinist» από τη Σιγκαπούρη κέρδισε το βραβείο Cristal Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων Σχεδίων του Ανεσί 2026.

Το δράμα εποχής των σκηνοθετών Έρβιν Χαν Han και Ραούλ Γκαρσία παρακολουθεί την ιστορία της Σιγκαπούρης και της Μαλαισίας, από το 1929 έως σήμερα, καθώς ακολουθεί δύο παιδικούς φίλους και οι δύο χαρισματικοί βιολιστές, που ζουν χωρισμένοι από τον πόλεμο και την ιαπωνική κατοχή.

Η ταινία είναι η πρώτη μεγάλου μήκους από τη Σιγκαπούρη που συμμετείχε σε διαγωνιστικό τμήμα του Ανεσί.

Η παραγωγή της έγινε από τη Robot Playground Media της Σιγκαπούρης, με την TV ON Producciones από την Ισπανία και την Altri Occhi από την Ιταλία.

(φ. fb annecyfestival)

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ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
βραβείο
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινουμένων Σχεδίων του Ανεσί
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