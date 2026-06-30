Ανοίγει η διαδικασία για την κυπριακή υποψηφιότητα στα Βραβεία Όσκαρ 2027

Δημοσιεύθηκε 30.06.2026 09:46

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού καλεί τους παραγωγούς να υποβάλουν υποψηφιότητες για την εκπροσώπηση της Κύπρου στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους της 99ης διοργάνωσης των Βραβείων Όσκαρ.

Σε συνέχεια των πρόσφατων επιτυχιών του κυπριακού κινηματογράφου και της διεθνούς αναγνώρισής του σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ του εξωτερικού, καθώς και ανταποκρινόμενο στο αίτημα των επαγγελματιών του χώρου, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής της κυπριακής υποψηφιότητας για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους της 99ης διοργάνωσης των Βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Εθνική Επιτροπή Επιλογής

Για την επιλογή της κυπριακής υποψηφιότητας για τα Βραβεία Όσκαρ 2027, το Υφυπουργείο Πολιτισμού έχει συγκροτήσει Εθνική Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από θεσμικά και αριστίνδην μέλη με άμεση σχέση με τον κινηματογράφο. Τουλάχιστον τα μισά μέλη της Επιτροπής είναι επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η σύνθεση της Επιτροπής έχει εγκριθεί από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου και είναι η ακόλουθη:

Αριστίνδην μέλη – Επαγγελματίες κινηματογράφου

• Χάρης Ζαμπαρλούκος, Διευθυντής Φωτογραφίας (υποψήφιος για τα βραβεία British Independent Film Awards και American Society of Cinematographers για την ταινία Belfast (2021))

• Κύρος Παπαβασιλείου, Σκηνοθέτης – Παραγωγός (Καλύτερη Κυπριακή Ταινία και Καλύτερος Σκηνοθέτης, Διεθνές Φεστιβάλ Cyprus Film Days 2024)

• Γιάννα Αμερικάνου, Σκηνοθέτρια (Καλύτερη Κυπριακή Ταινία και Καλύτερη Σκηνοθέτρια, Διεθνές Φεστιβάλ Cyprus Film Days 2022)

• Στελάνα Κλήρης, Πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, Σκηνοθέτρια, Παραγωγός και Σεναριογράφος (Find Me Falling, 2024)

Θεσμικά μέλη

• Έλενα Χριστοδουλίδου, Ανώτερη Πολιτιστική Λειτουργός, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού (Πρόεδρος της Επιτροπής)

• Λευτέρης Ελευθερίου, Πρόεδρος Επιτροπής Οπτικοακουστικής Κύπρου

• Μάριος Ψαράς, Πολιτιστικός Λειτουργός, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Επιλεξιμότητα

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, οι υποψηφιότητες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Να πρόκειται για ταινία μεγάλου μήκους, διάρκειας άνω των 40 λεπτών. Να αποτελεί κυπριακή παραγωγή ή, στην περίπτωση διεθνούς συμπαραγωγής, η Κύπρος να είναι η πλειοψηφική χώρα παραγωγής. Πέραν του 50% των διαλόγων να είναι σε γλώσσα ή γλώσσες διαφορετικές από την αγγλική. Η ταινία πρέπει να υποβληθεί με αγγλικούς υπότιτλους. Να έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμπορική προβολή σε επαγγελματικό κινηματογράφο για τουλάχιστον επτά συνεχόμενες ημέρες κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Γραφείο Κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών. Η υποβολή είναι δωρεάν.

Οι ταινίες υποβάλλονται από τον κύριο παραγωγό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cinema@culture.gov.cy, με θέμα «Κύπρος – Υποψηφιότητα για Όσκαρ», το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ασφαλής σύνδεσμος προβολής της ταινίας, προστατευμένος με κωδικό πρόσβασης. Δεν πρέπει να περιλαμβάνεται τρέιλερ ή άλλο άσχετο υλικό. Η ταινία πρέπει να φέρει ενσωματωμένους, ακριβείς και ευανάγνωστους αγγλικούς υπότιτλους. Αντίγραφο των πλήρων αρχικών και τελικών τίτλων της ταινίας (credits), στα αγγλικά. Βιογραφικό σημείωμα του/της σκηνοθέτη/σκηνοθέτριας, στα αγγλικά. Δημοσιευμένες διαφημίσεις που αποδεικνύουν την επταήμερη προβολή της ταινίας ή, εφόσον οι προβολές πραγματοποιηθούν μετά την προθεσμία υποβολής, συμβόλαιο με κινηματογραφική αίθουσα. Σε κάθε περίπτωση, η επταήμερη προβολή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία του/της σκηνοθέτη/σκηνοθέτριας σε ανάλυση 1080 × 1920 (κάθετη) ή 1920 × 1080 (οριζόντια).

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής

Η Εθνική Επιτροπή Επιλογής εξετάζει και αξιολογεί τις επιλέξιμες αιτήσεις σε κοινή συνεδρίαση, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

i. Την πρωτοτυπία της ιδέας και της ανάπτυξης της ταινίας, την αισθητική της, τη δραματική και αφηγηματική επάρκεια του σεναρίου, την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των χαρακτήρων και τη συνολική καλλιτεχνική και τεχνική αρτιότητα της παραγωγής.

ii. Τη συμμετοχή της ταινίας σε φεστιβάλ και τις διακρίσεις ή βραβεία που έχει λάβει.

iii. Την εμπορική πορεία και την απήχησή της στο κοινό.

iv. Την κριτική υποδοχή της ταινίας.

v. Το προηγούμενο έργο του/της σκηνοθέτη/σκηνοθέτριας, του παραγωγού και του σεναριογράφου.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα μέλη της Επιτροπής ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία. Η επιλεγείσα κυπριακή υποψηφιότητα υποβάλλεται από το Γραφείο Κινηματογράφου στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Στη συνέχεια, ειδική επιτροπή της Αμερικανικής Ακαδημίας εξετάζει τον πλήρη φάκελο της αίτησης. Εφόσον εγκρίνει την επιλεξιμότητα της κυπριακής υποψηφιότητας, η ταινία προωθείται στα μέλη της Ακαδημίας για την τελική διαδικασία ψηφοφορίας. Μετά την επίσημη έγκριση από την Ακαδημία, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού ανακοινώνει την κυπριακή υποψηφιότητα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο κοινό.