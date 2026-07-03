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Το «West Beirut» ανοίγει μια βραδιά αλληλεγγύης για τον Λίβανο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 12:28
Το «West Beirut» ανοίγει μια βραδιά αλληλεγγύης για τον Λίβανο

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει λιβανέζικη μουσική και φαγητό.

Βραδιά αλληλεγγύης για τον Λίβανο διοργανώνει το Σάββατο 11 Ιουλίου το αφοα στο Yalla Collective Space & Café, στη Λευκωσία, συνδυάζοντας κινηματογράφο, μουσική και γαστρονομία με σκοπό τη στήριξη εκτοπισμένων οικογενειών.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18.00 και θα ανοίξει στις 18.15 με την προβολή της ταινίας «West Beirut» του Ζιάντ Ντουεϊρί, με αγγλικούς υπότιτλους.

Στις 20:00 θα ακολουθήσει λιβανέζικη μουσική και φαγητό, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της κουλτούρας της χώρας, στο πλαίσιο μιας δράσης αλληλεγγύης.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συνεισφέρει κατά βούληση, με ελάχιστη εισφορά 5 ευρώ για την προβολή της ταινίας. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Responds, ο οποίος παρέχει βασική ανθρωπιστική βοήθεια σε εκτοπισμένες οικογένειες στον Λίβανο.

Πληροφορίες

Βραδιά αλληλεγγύης για τον Λίβανο

Ημερομηνία και ώρα: Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, από τις 18.00

Χώρος: Yalla Collective Space & Café, Λευκωσία

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ
YALLA
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