Eastern Mediterranean: Στο στάδιο της μεταπαραγωγής η νέα ταινία της Αλίκης Δανέζη Κνούτσεν - Βασισμένη σε μυθιστόρημα της Μελεάγρος

Δημοσιεύθηκε 04.07.2026 08:44

Πρόκειται για μία ταινία εποχής, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ήβης Μελεάγρου, η οποία διαδραματίζεται στην Κύπρο του '63 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Στο στάδιο της μεταπαραγωγής βρίσκεται η νέα μεγάλου μήκους ταινία της Κύπριας σκηνοθέτριας και σεναριογράφου Αλίκης Δανέζη Knutsen, με τίτλο Eastern Mediterranean, σύμφωνα με δημοσίευμα του Film New Europe.

Η ταινία διαδραματίζεται στην Κύπρο της δεκαετίας του 1960, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αναταραχών, και αφηγείται την ιστορία της Μαργαρίτας, μιας παντρεμένης δημοσιογράφου και μητέρας γύρω στα τριάντα, η οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας. Όταν αναλαμβάνει να καλύψει μια αμφιλεγόμενη δικαστική υπόθεση, έρχεται κοντά με τον Ίωνα, τον ιδεαλιστή θείο του συζύγου της και συνήγορο υπεράσπισης στη δίκη. Η σχέση τους την οδηγεί σε ένα επικίνδυνο ταξίδι αυτογνωσίας, καθώς η προσωπική της αφύπνιση συγκρούεται με τις πολιτικές διαιρέσεις και τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν η Μαρίνα Μανδρή, ο Ανδρέας Τσελέπος και ο Δημήτρης Ξανθόπουλος.

Όπως δήλωσαν στο Film New Europe οι παραγωγοί Αλίκη Δανέζη Knutsen και Άννα Τσιάρτα, το έργο εξετάζει την Κύπρο του 1963, αποτυπώνοντας τις βαθιές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που ακολούθησαν την ανεξαρτησία της χώρας. Εμπνευσμένη από το έργο της Ήβης Μελεάγρου, στο μυθιστόρημα της οποίας βασίζεται η ταινία, η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης και διχασμού στην κυπριακή κοινωνία.

Οι ίδιες επισημαίνουν ακόμη ότι, για τους Κύπριους παραγωγούς, το εγχείρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιστρέφει σε ένα καθοριστικό κεφάλαιο της κοινής ιστορίας του τόπου μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη αφήγηση. Αντί να αναδιηγείται τα ιστορικά γεγονότα, η ταινία εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές διαιρέσεις βιώνονται στην καθημερινότητα και πώς οι συνέπειές τους εξακολουθούν να επηρεάζουν το νησί μέχρι σήμερα. Όπως σημειώνουν, στόχος είναι το Eastern Mediterranean να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τον διάλογο, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, υπενθυμίζοντας ότι το προσωπικό και το πολιτικό είναι συχνά αδιαχώριστα.

Η ταινία αποτελεί παραγωγή της Roads and Oranges Film Production και συμπαραγωγή της A.B. Seahorse Film Productions, με τη στήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Παραγωγοί είναι η Αλίκη Δανέζη Knutsen και η Άννα Τσιάρτα, ενώ συμπαραγωγός είναι ο Άνδρος Αχιλλέως.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παραγωγής ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025, ενώ η ολοκλήρωση της ταινίας προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2027.