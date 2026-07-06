21o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού:Στην τελική ευθεία για την 21η διοργάνωση την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου

Δημοσιεύθηκε 06.07.2026 10:20

Στο Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού θα διεξαχθεί από την 1η μέχρι και τις 8 Αυγούστου, 2026 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, δίπλα στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού.

Ντοκιμαντέρ που καταγράφουν, χωρίς παραμορφώσεις, το ανθρώπινο πρόσωπο στη σημερινή χαοτική εποχή. Που καθηλώνουν με το ανθρώπινο δράμα. Που διασκεδάζουν με τις παραδοξότητες της σύγχρονης ζωής.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους θεατές, όπως πάντα, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού θα διεξαχθεί από την 1η μέχρι και τις 8 Αυγούστου, 2026 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, δίπλα στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού.

Ξεκινώντας την τρίτη δεκαετία της ζωής του, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού παραμένει πιστό στο όραμα και το πάθος που το ανέδειξαν ως τη σημαντικότερη διοργάνωση στην Κύπρο για την τέχνη του ντοκιμαντέρ. Συγκλονιστικές ιστορίες της σύγχρονης ζωής, συγκινητικά ανθρώπινα πορτρέτα, σημαντικοί δημιουργοί.

Σε μια εποχή που κατακλύζεται από τις ψεύτικες εικόνες της τεχνητής νοημοσύνης (Α.Ι.), καθώς η πραγματική ζωή χάνεται μέσα στον ορυμαγδό των εικόνων των κοινωνικών μέσων, οι εικόνες συχνά χειραγωγούνται και οι πληροφορίες αλλοιώνονται. Σ’ αυτό το χαοτικό τοπίο, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει την καθαρότητα και την ευαισθησία του ανθρώπινου βλέμματος.

Το φετινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σε αποκλειστική πρώτη παγκύπρια προβολή 21 ταινίες από την σύγχρονη διεθνή και ντόπια παραγωγή. Τις προβολές θα πλαισιώνουν, όπως κάθε χρονιά, συζητήσεις με φιλοξενούμενους δημιουργούς, μουσικές εκδηλώσεις, περφόρμανς, DJ sets και υπαίθρια πάρτι.

Το πρόγραμμα προβολών καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.filmfestival.com.cy.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού διοργανώνεται από τη Brave New Culture και επιχορηγείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Το Φεστιβάλ στηρίζει το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Tηλέφωνο 99 517 910

Ε-mail: lemesosdocs@gmail.com

Website: www.filmfestival.com.cy

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