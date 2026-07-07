Πιθανόν το καλοκαίρι του '27 τα γυρίσματα για την τελευταία ταινία του Ταραντίνο - Τώρα ετοιμάζει θεατρικό στο Λονδίνο

Δημοσιεύθηκε 07.07.2026 08:05

Ο Ρίτσαρντσον παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει ποιο θα είναι το 10ο και πολυσυζητημένο φινάλε του σκηνοθέτη στη μεγάλη οθόνη. Αντίθετα, αποκάλυψε ότι ο δημιουργός έχει αφοσιωθεί στη συγγραφή και την προετοιμασία του θεατρικού του έργου που θα ανέβει στο Λονδίνο.

Ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ διευθυντής φωτογραφίας, Ρόμπερτ Ρίτσαρντσον (Robert Richardson), έδωσε το παρών το Σαββατοκύριακο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα του «Robert Richardson: The White Devil», ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη ζωή και το έργο του σε σκηνοθεσία της Jana Hojdová.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο Ρίτσαρντσον μίλησε για τις συνεργασίες του με σπουδαίους σκηνοθέτες, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino), με τον οποίο έχει δουλέψει σε έξι ταινίες.

Ο Ρίτσαρντσον παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει ποιο θα είναι το 10ο και πολυσυζητημένο φινάλε του σκηνοθέτη στη μεγάλη οθόνη. Αντίθετα, αποκάλυψε ότι ο δημιουργός έχει αφοσιωθεί στη συγγραφή και την προετοιμασία του θεατρικού του έργου που θα ανέβει στο Λονδίνο.

Μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία σχεδιάζει να επιστρέψει στον κινηματογράφο, με τον Ρίτσαρντσον να τοποθετεί τα πιθανά γυρίσματα το επόμενο καλοκαίρι. Μέχρι τότε, ο Ταραντίνο κρατά τα χαρτιά του ερμητικά κλειστά.

«Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να κάνει», είπε, προσθέτοντας ότι «όποια ταινία κι αν είναι η επόμενη, δεν θα ακολουθεί τον δρόμο που βαδίζει αυτή τη στιγμή».

Πρόσφατα ο Ρίτσαρντσον ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για το «Madden», σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Ο. Ράσελ (David O. Russell) και με πρωταγωνιστές τους Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage), Σιένα Μίλερ (Sienna Miller) και Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Bale) το οποίο αναμένεται στα τέλη του χρόνου. Χαρακτηρίζοντας τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη «πραγματικά ιδιοφυή» αλλά και «εξαιρετικά απρόβλεπτο», ο Ρίτσαρντσον εξέφρασε αμφιβολίες για το δικό του έργο στην ταινία.

Όπως εξήγησε, η παραγωγή προχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς και ο ίδιος δεν έχει δει ακόμη το τελικό μοντάζ.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ