Φεστιβάλ Βενετίας: Με τον Χρυσό Λέοντα τιμάται ο Τζορτζ Κλούνεϊ για το σύνολο της καριέρας του

Δημοσιεύθηκε 07.07.2026 11:40

Ο Κλούνεϊ έχει βρεθεί πολλές φορές στο κόκκινο χαλί του Palazzo del Cinema με ταινίες όπως το «Out of Sight» το 1998, το «Good Night, and Good Luck» το 2005, το «Wolfs» το 2024 και το «Jay Kelly» πέρυσι.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο κορυφαίος σταρ, που μοιράζεται με δύο ακόμα υποψηφίους ένα σπάνιο ρεκόρ σε έξι διαφορετικές κατηγορίες Όσκαρ (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α' και β' ανδρικού ρόλου, πρωτότυπου και διασκευασμένου σεναρίου), θα τιμηθεί στο Λίντο ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός.

«Έχω ζήσει τόσες απίστευτες στιγμές στη Βενετία. Αυτό το Φεστιβάλ είναι χωρίς αμφιβολία το αγαπημένο μου και το να μου απονέμεται ο Χρυσός Λέοντας αποτελεί τεράστια τιμή», ανέφερε στη δήλωσή του ο Κλούνεϊ, προσθέτοντας με χιούμορ: «Προφανώς αυτό σημαίνει επίσης ότι γέρασα, αλλά το δέχομαι».

Ο Κλούνεϊ έχει βρεθεί πολλές φορές στο κόκκινο χαλί του Palazzo del Cinema με ταινίες όπως το «Out of Sight» το 1998, το «Good Night, and Good Luck» το 2005, το «Wolfs» το 2024 και το «Jay Kelly» πέρυσι.

«Υπό την τριπλή του ιδιότητα ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι ένας ολοκληρωμένος και χαρισματικός καλλιτέχνης, παθιασμένος και αυθεντικός, που μετέτρεψε μια βαθιά κλίση σε μία από τις πιο φωτεινές τροχιές του σύγχρονου κινηματογράφου», σημείωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα (Alberto Barbera) και συνέχισε λέγοντας, μεταξύ άλλων:

«Ένας τέλειος συνδυασμός της λάμψης των σταρ του παρελθόντος, αξιοσημείωτου επαγγελματισμού και σύγχρονης ευαισθησίας, ο ηθοποιός έχει υπηρετήσει διαφορετικά είδη με μια σπάνια ευελιξία: πολεμικές ταινίες, με τα «Three Kings» και «Syriana», θρίλερ όπως το «Michael Clayton», εκλεπτυσμένες κωμωδίες όπως το «Ocean's Eleven», επιστημονική φαντασία με το «Gravity» και το «Solaris», αλλά και γλυκόπικρες κωμωδίες με τα «The Descendants», «Up in the Air» και «Jay Kelly».

Σε κάθε μία από αυτές τις ταινίες προσάρμοζε το υποκριτικό του ύφος, μένοντας πιστός στον εαυτό του: ειρωνικός και μελαγχολικός, γοητευτικός και στοχαστικός, λαμπερός και ικανός για απροσδόκητο βάθος. Το ίδιο έκανε και στις εννέα ταινίες που γύρισε όταν αποφάσισε να περάσει πίσω από την κάμερα, όλες αποκαλύπτουν μια απαιτητική και γενναιόδωρη αντίληψη για το σινεμά».

Σύμφωνα με το Variety, η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ