Την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι πραγματοποίησε η νέα ταινία της Τώνιας Μισιαλή

Δημοσιεύθηκε 08.07.2026 18:04

Η ταινία «The Lion at My Back» προβλήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό στο 60ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, όπου συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα Crystal Globe.

Την παγκόσμια πρεμιέρα της πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, η νέα μεγάλου μήκους ταινία της Κύπριας σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή, «The Lion at My Back», στο Crystal Globe Competition, το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 60ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι.

Η Μισιαλή επιστρέφει στο φεστιβάλ μετά τη βραβευμένη «Παύση», με μια ταινία που αφηγείται τη συνάντηση μιας έφηβης αιτήτριας ασύλου από τη Σενεγάλη με μια 40χρονη Κύπρια. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, οι δύο γυναίκες αναπτύσσουν έναν βαθύ δεσμό αλληλεγγύης, μητρότητας και επιβίωσης, με φόντο το μεταναστευτικό και τις κοινωνικές ανισότητες της σύγχρονης Κύπρου.

Το «The Lion at My Back» είναι παραγωγή της κυπριακής Bark Like A Cat Films και συμπαραγωγή της Iris Productions (Λουξεμβούργο) και της Avaton Films (Ελλάδα). Πρωταγωνιστούν οι Σοχνά Ντιαλό, Έλενα Καλλινίκου, Προκόπης Αγαθοκλέους και Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ενώ τη μουσική υπογράφει η Fredrika Stahlκαι το μοντάζ ο Εμίλιος Αβραάμ.

Στιγμιότυπα από την πρεμιέρα δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη της δημιουργικής ομάδας, καταγράφοντας την παρουσία των συντελεστών στο κόκκινο χαλί και την πρώτη προβολή της ταινίας στο κατάμεστο κινηματοθέατρο του φεστιβάλ.

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