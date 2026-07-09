Στην Κύπρο ο Clive Owen: Πρωταγωνιστεί σε θρίλερ της Copper Island - Άρχισαν τα γυρίσματα στο νησί (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 09.07.2026 18:40

Η παραγωγή, σύμφωνα με την εταιρεία, πραγματοποιείται με έναν από τους υψηλότερους ημερήσιους προϋπολογισμούς που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα για κινηματογραφική παραγωγή στην Κύπρο.

Στην Κύπρο βρίσκεται ο Βρετανός ηθοποιός Clive Owen, υποψήφιος για Όσκαρ, για τα γυρίσματα του θρίλερ δράσης , παραγωγής της Copper Island. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, και θα ολοκληρωθούν στη Βουλγαρία στα τέλη του μήνα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η παραγωγή πραγματοποιείται στο νησί με έναν από τους υψηλότερους ημερήσιους προϋπολογισμούς που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα για κινηματογραφική παραγωγή στην Κύπρο.

Μαζί με τον Owen, γνωστό από τις ταινίες Closer, Children of Men και Gemini Man, πρωταγωνιστούν οι Alex Pettyfer (Magic Mike, The Butler, The Ministry of Ungentlemanly Warfare) και Reda Elazouar (Sex Education, The Family Plan). Το καστ συμπληρώνουν οι Ronan Summers (Guardians of the Galaxy), Jake Ryan (War Machine), Mark Rhino Smith (Creed), Joey Ansah (The Bourne Ultimatum), Alex Cooke (Blacklight) και Luke Bouchier (The Enforcer).

Σημαντική για την πραγματοποίηση της παραγωγής του Scorpion στην Κύπρο υπήρξε, σύμφωνα με την εταιρεία, η συνεργασία με την Cyprus Film Commission, η στήριξη της οποίας συνεχίζει να καθιστά την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για κινηματογραφικές παραγωγές αυτού του μεγέθους.

Η υπόθεση του «Scorpion»

Στο Scorpion, ο Τζέισον (Reda Elazouar), ένας νεαρός αστυνομικός, αναλαμβάνει την πρώτη του αποστολή με μια επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων, στελεχωμένη από βετεράνους του πολέμου στο Αφγανιστάν.

Από τα γυρίσματα της ταινίας. © Copper Island.

Μια νυχτερινή επιχείρηση σε μια απομονωμένη αγροικία μετατρέπεται σε θανατηφόρα παγίδα. Αποκομμένοι από κάθε μέσο επικοινωνίας και εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο, τα μέλη της μονάδας έρχονται αντιμέτωπα με μια απειλητική φωνή, η οποία τους θέτει ένα αμείλικτο τελεσίγραφο: κάθε τριάντα λεπτά ένας από αυτούς θα πεθαίνει, εκτός αν κάποιος ομολογήσει τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια μιας άκρως απόρρητης επιχείρησης, χρόνια νωρίτερα.

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα, η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της μονάδας καταρρέει. Η παράνοια εξαπλώνεται, η επιβίωση γίνεται ο μοναδικός κανόνας και οι άλλοτε συμπολεμιστές στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου. Παγιδευμένος ανάμεσα σε ανθρώπους που άλλοτε θαύμαζε, ο Τζέισον συνειδητοποιεί ότι δεν υπήρξαν ποτέ ήρωες, αλλά απλώς επιζώντες μιας αλήθειας από την οποία κανείς τους δεν μπορεί να ξεφύγει.

Οι συντελεστές της παραγωγής

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Richard Hughes και Bennett Fisher. Την παραγωγή του Scorpion έχουν αναλάβει οι Matt Murphie, David Mansfield και Luke Bouchier για λογαριασμό της Copper Island.

Η WestEnd Films έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά επιλεγμένο οπτικό υλικό του Scorpion σε αγοραστές, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Τι δήλωσαν ο Matt Murphie και ο Clive Owen

Ο ιδρυτής της Copper Island, Matt Murphie, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πραγματοποιούμε την παραγωγή του Scorpion στην Κύπρο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Cyprus Film Commission για τη στήριξή της, καθώς και το εξαιρετικό τοπικό κινηματογραφικό συνεργείο που συμβάλλει καθοριστικά στο να φτάσει αυτή η παραγωγή στη μεγάλη οθόνη.»

Ο διάσημος, υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Clive Owen και ο Ιδρυτής της Copper Island Matt Murphie

Από την πλευρά του, ο Clive Owen ανέφερε: «Τα γυρίσματα του Scorpion στην Κύπρο ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Η Copper Island δημιούργησε ένα άριστο περιβάλλον παραγωγής, το τοπικό κινηματογραφικό συνεργείο επέδειξε υψηλό επαγγελματισμό και ιδιαίτερα θετική διάθεση, ενώ το νησί προσφέρει μια εντυπωσιακή ποικιλία τοποθεσιών για κινηματογραφικά γυρίσματα. Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να επιστρέψω και να γυρίσω κι άλλες παραγωγές εδώ.»

Διευρύνει τη διεθνή της παρουσία η Copper Island

Την παραγωγή και τη χρηματοδότηση του Scorpion έχει αναλάβει η Copper Island. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα γυρίσματα στην Κύπρο επιβεβαιώνουν ότι η χώρα διαθέτει τις δυνατότητες να φιλοξενεί και να υποστηρίζει διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές με πρωταγωνιστές και συντελεστές παγκόσμιας εμβέλειας, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσέλκυση ακόμη περισσότερων παραγωγών υψηλού προϋπολογισμού.

Το Scorpion έρχεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για την Copper Island, κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρεία διευρύνει τη διεθνή της παρουσία μέσα από σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται η πρόσφατη πρεμιέρα της ταινίας The Leader στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca, καθώς και η παγκόσμια κυκλοφορία των ταινιών Dead Man's Wire, σε σκηνοθεσία Gus Van Sant και με πρωταγωνιστές τους Bill Skarsgård, Al Pacino και Colman Domingo, και Eden, σε σκηνοθεσία Ron Howard και με πρωταγωνιστές τους Jude Law, Ana de Armas και Sydney Sweeney.

Παράλληλα, ο ιδρυτής της Copper Island, Matt Murphie, συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός στην επερχόμενη ταινία Anxious People, με πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie.

Η εταιρεία συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της κυπριακής κινηματογραφικής παραγωγής, συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση και τη δημιουργική ανάπτυξη της ταινίας Apart της Στελάνας Κληρή, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης διεθνούς διανομής, καθώς και της ταινίας The Well του Μάριου Πιπερίδη, η οποία ολοκληρώνει τη μεταπαραγωγή της στις εγκαταστάσεις της Copper Island στη Λεμεσό.