Οι μεγάλες οθόνες του καλοκαιριού: Ένας οδηγός για τα θερινά σινεμά και τις υπαίθριες προβολές στο νησί

Δημοσιεύθηκε 14.07.2026 06:22

Οι θερινοί κινηματογράφοι αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές παραδόσεις της Κύπρου, με ιστορία που ξεκινά ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Από τους πρώτους υπαίθριους χώρους προβολών μέχρι τα σύγχρονα φεστιβάλ και τις προβολές σε αυλές, κήπους και παραλίες, το θερινό σινεμά παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής του νησιού. Και αυτό το καλοκαίρι, η Κύπρος προσφέρει δεκάδες ευκαιρίες να απολαύσει κανείς κινηματογράφο κάτω από τα αστέρια.

Στις αυλές

Ορισμένοι από τους πιο γοητευτικούς κινηματογραφικούς χώρους του καλοκαιριού βρίσκονται μέσα σε αυλές και κήπους.

Η αρχή γίνεται στις 13 Ιουλίου 2026 στις 20.30 στον κήπο του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, όπου, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC), το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο, διοργανώνεται μια υπαίθρια προβολή τεσσάρων βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες Overnight Coup (σκην. Marina Xenofontos, Κύπρος, 2025), The Devil and the Bicycle (σκην. Sharon Hakim, Λίβανος/Γαλλία/Αίγυπτος, 2024), Because Today is Saturday (σκην. Alice Eça Guimarães, Πορτογαλία, 2025) και Dear Mother (σκην. Theodor Solin, Σουηδία, 2025), δημιουργώντας μια κινηματογραφική βραδιά που συνομιλεί με ζητήματα ταυτότητας, σχέσεων, οικογένειας και ενηλικίωσης.

Στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, το Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI συνεχίζει και φέτος τις υπαίθριες προβολές του σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου, συνδυάζοντας οικογενειακές επιλογές και κλασικές ταινίες. Συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου 2026 θα προβληθεί η live-action επανέκδοση της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney, Lilo&Stich, στις 6 Αυγούστου 2026 η ταινία φαντασίας Big Fish (Απίθανες Ιστορίες) και στις 27 Αυγούστου 2026 η ταινία Dumbo και οι δύο σε σκηνοθεσία Τιμ Μπέρτον. Όλες οι παραστάσεις και οι κινηματογραφικές προβολές ξεκινούν στις 20.30, ενώ οι παιδικές κινηματογραφικές προβολές ξεκινούν στις 20.00.

Στην παλιά Λευκωσία, το Θερινό Σινέ Έρμα επιστρέφει στον γνώριμο χώρο του βιβλιοπωλείου και καφεαναγνωστηρίου, φιλοξενώντας ένα μικρό αλλά προσεγμένο πρόγραμμα ευρωπαϊκού και σύγχρονου κινηματογράφου τις Δευτέρες του μήνα. Με ελεύθερη είσοδο και ώρα έναρξης στις 20.00. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 προβάλλεται η κλασική ελληνική ταινία, σε σκηνοθεσία Νίκου Κατσουρίδη «Θανάση πάρε τ' όπλο σου».

Στη Λάρνακα, ο κήπος του Μουσείου Πιερίδη μετατρέπεται και φέτος σε θερινή κινηματογραφική αίθουσα μέσα από τις προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρνακας - Αμμοχώστου, συνδυάζοντας ποιοτικές κινηματογραφικές επιλογές με τη μοναδική ατμόσφαιρα του ιστορικού Μουσείου Πιερίδη. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να στηρίξει και φέτος τις προβολές, δίνοντας ραντεβού κάθε Τρίτη στις 20.30. [Όλο το πρόγραμμα προβολών στο www.larnakacinema.com].

Δίπλα στη θάλασσα

Η θάλασσα είναι το απόλυτο σκηνικό για θερινό σινεμά. Στη Λεμεσό, το Starlit Screens επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε νέα τοποθεσία στην παραλία της Παρεκκλησιάς -σε νέα τοποθεσία φέτος- ανάμεσα σε Malindi και GrandResort Hotel, συνεχίζοντας να επενδύει στην εμπειρία του υπαίθριου κινηματογράφου κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. [Για πληροφορίες www.starlitscreens.com].

Στην Πάφο, το Πετρίδειο Ίδρυμα συνεχίζει τον θεσμό «Cinema στη Παραλία - By the Sea». Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις προβολές, στις 21 και 28 Ιουλίου 2026 και στις 12 και 19 Αυγούστου 2026, στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου (Plage) και στη Venus Bleu Beach. Οι προβολές αρχίζουν στις 20.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 26 Ιουλίου, η παραλία των Μανδριών φιλοξενεί την προβολή της ταινίας «Palm Springs» (2020), σε μια ανοιχτή κινηματογραφική βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Μια ρομαντική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας όπου δύο καλεσμένοι σε έναν γάμο παγιδεύονται σε μια χρονική λούπα. Ζουν την ίδια μέρα ξανά και ξανά στο θέρετρο του Παλμ Σπρινγκς. Μέσα από το χάος, ερωτεύονται. Η προβολή αρχίζει στις 20.30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στα θερινά σινεμά

Δεν λείπουν οι χώροι που εδώ και χρόνια έχουν ταυτιστεί με το κυπριακό καλοκαίρι. Το Θερινό Σινεμά «Κωνστάντια» στη Λευκωσία υποδέχεται για 27η χρονιά τον Μαραθώνιο Θερινών Προβολών, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς του τόπου. Από τις 15 Ιουλίου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, ο ιστορικός θερινός κινηματογράφος «Κωνστάντια» φιλοξενεί βραβευμένες ταινίες, ντοκιμαντέρ και σημαντικές παραγωγές από την Κύπρο, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 21.00. [Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 22348203, theatroena.com.cy, cypruscinemaoffice.cy καθώς και στο Facebook του Φεστιβάλ: Μαραθώνιος Θερινών Προβολών].

Στην Επισκοπή, το Θερινό Σινεμά Απόλλων συνεχίζει τις δωρεάν προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Λεμεσού, δίνοντας έμφαση σε κλασικές δημιουργίες και ταινίες δημιουργών.

Στην Πάφο, το πρόγραμμα Garden Screenings at Attikon που διοργανώνει το Kimonos Art Center, αξιοποιεί το υπαίθριο θέατρο Αττικόν για ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με εμβληματικές δημιουργίες σπουδαίων σκηνοθετών όπως οι Wes Anderson, Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky, David Lynch και Orson Welles, καθώς και τολμηρές σύγχρονες ελληνικές παραγωγές. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21.00. [Εισιτήρια: Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος, www.kimonosartcenter.com.]

Το Rooftop cinema των Premier Cinemas στην ταράτσα του Nicosia Mall αποτελεί, από την άλλη, μια πιο σύγχρονη εκδοχή του θερινού κινηματογράφου, με καθημερινές προβολές εμπορικών παραγωγών.

Τα φεστιβάλ του καλοκαιριού

Ξεχωριστή θέση στο καλοκαιρινό κινηματογραφικό τοπίο έχουν και τα φεστιβάλ, που κάθε χρόνο εμπλουτίζουν το πρόγραμμα με προβολές, αφιερώματα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Protaras Summer Film Festival επιστρέφει για δωδέκατη χρονιά με δεκαεννέα ημέρες προβολών στην υπαίθρια σκηνή της Δημοτικής Πλατείας Εκδηλώσεων «Λεύκολλα», συνδυάζοντας νέες κυκλοφορίες με οικογενειακό πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις Παρασκευές και τα Σάββατα, το φεστιβάλ φιλοξενεί διπλές παραστάσεις, με την πρώτη να αφορά ταινίες για παιδιά. [Όλο το πρόγραμμα στο psff.cy].

Στις 7-9 Αυγούστου 2026, το Διεθνές Φεστιβάλ Animation Κύπρου «Όψεις του Κόσμου» μεταφέρεται στο Κοιλάνι, όπου ο κινηματογράφος συναντά τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική και τα εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς για την τέχνη του Animation στην Νότια Ευρώπη και φιλοξενεί κάθε χρόνο στην Κυπριακή ύπαιθρο, σε πρώτη Παγκύπρια προβολή, διακεκριμένες ταινίες, πολλές από τις οποίες έχουν προβληθεί και βραβευθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου. Δυναμική είναι και η παρουσία κυπριακών παραγωγών, εκθέσεων, εργαστηρίων, μουσικών συναυλιών και δράσεων για όλες τις ηλικίες. [Πληροφορίες animafest.com.cy].

Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού επιστρέφει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, δίπλα στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού. Αν και οι προβολές δεν πραγματοποιούνται σε υπαίθριο χώρο θεωρήσαμε ότι σίγουρα πρέπει να βρίσκεται στη λίστα των καλοκαιρινών κινηματογραφικών εμπειριών του νησιού. Το φετινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σε αποκλειστική πρώτη παγκύπρια προβολή 21 ταινίες από την σύγχρονη διεθνή και ντόπια παραγωγή. Τις προβολές θα πλαισιώνουν, όπως κάθε χρονιά, συζητήσεις με φιλοξενούμενους δημιουργούς, μουσικές εκδηλώσεις, περφόρμανς, DJ sets και υπαίθρια πάρτι. [Το πρόγραμμα προβολών καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.filmfestival.com.cy.]