Ο κόσμος μέσα από 21 ντοκιμαντέρ στη Λεμεσό

Δημοσιεύθηκε 20.07.2026 07:10

Ιστορίες προσφυγιάς και πολέμου, εμπειρίες διαφορετικότητας, ανθρώπινες τραγωδίες αλλά και ταινίες γύρω από την τέχνη, τη μουσική, το περιβάλλον και τις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής συνθέτουν το πρόγραμμα του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από την 1η μέχρι και τις 8 Αυγούστου 2026 στο Ceronia Hall, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη, παρουσιάζοντας βραβευμένες ταινίες, έργα καταξιωμένων δημιουργών και νέες παραγωγές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Μέσα από διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις, η διοργάνωση ταξιδεύει σε πόλεις, κοινότητες και εμπόλεμες περιοχές, αναζητώντας ιστορίες που προβληματίζουν, συγκινούν αλλά και φωτίζουν τις κωμικές πλευρές της καθημερινότητας.

Πόλεμος, προσφυγιά και ταυτότητα

Το Φεστιβάλ ανοίγει με το «One in a Million» των Itab Azzam και Jack MacInnes, που απέσπασε τα Βραβεία Κοινού και Σκηνοθεσίας στο Sundance το 2026. Η ταινία ακολουθεί μια νεαρή Σύρια από τους δρόμους της Σμύρνης μέχρι τη Γερμανία, αναδεικνύοντας τα πολιτισμικά εμπόδια και τις διαφορετικές οπτικές μέσα στην οικογένειά της.

Στο «A Fox Under a Pink Moon», του Mehrdad Oskouei, μια 16χρονη πρόσφυγας από το Αφγανιστάν βρίσκει διέξοδο από τον φόβο και τη βία μέσα από τη ζωγραφική και τη γλυπτική. Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο IDFA το 2025.

Μια ιστορία αγάπης με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αφηγείται το «Birds of War» των Janay Boulos και Abd Alkader Habak. Η Boulos, δημοσιογράφος λιβανέζικης καταγωγής, και ο Habak, Σύριος ακτιβιστής και εικονολήπτης, βλέπουν την αρχικά επαγγελματική σχέση τους να εξελίσσεται σε έναν βαθύτερο δεσμό.

Στο «A Song Without Home», του Rati Tsiteladze, η Adelina, μια νεαρή τρανς γυναίκα, εγκαταλείπει τη συντηρητική Γεωργία και αναζητά μια νέα αρχή στη Βιέννη. Το «Mineshaft: The Cruising Murders» του Jeffrey Schwarz επιστρέφει, από την άλλη, στο αμφιλεγόμενο «Cruising» του William Friedkin, εξετάζοντας την απεικόνιση της γκέι κοινότητας της Νέας Υόρκης και επιχειρώντας να αποκαταστήσει την εικόνα των θυμάτων.

Στο «In Hell With Ivo», της Kristina Nikolova, ο μουσικός, χορευτής, περφόρμερ και ακτιβιστής Ivo Dimchev μεταναστεύει από τη Βουλγαρία στη Νέα Υόρκη, αναζητώντας έναν πιο ελεύθερο χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η κυπριακή παρουσία

Στο «Remembering Mariamman», ο Στέφανος Στεφανίδης επιστρέφει στον ναό Kali στη Γουιάνα, όπου το 1988 είχε γυρίσει το «Hail Mother Kali». Η νέα ταινία κινείται ανάμεσα στη Γουιάνα, την Ινδία, την Κύπρο και τις ΗΠΑ και στοχάζεται πάνω στη μετανάστευση, τον ξεριζωμό, την τελετουργία και την υπερωκεάνια μνήμη.

Το «The Flycatcher» των Khalil Betz-Heinemann και Johan Duchateau ανασύρει την ιστορία της εκστρατείας εξάλειψης της μαλάριας στην Κύπρο. Μέσα από φωτογραφίες αρχείου και προφορικές μαρτυρίες, φωτίζει τη δράση του επιθεωρητή Υγείας Mehmet Aziz και μια προσπάθεια αλληλεγγύης που υπερέβη τους εθνικούς διαχωρισμούς.

Η αξιοποίηση αρχειακού υλικού συνδέει την προσωπική μνήμη με τη δημόσια Ιστορία, αναδεικνύοντας εικόνες και αφηγήσεις που κινδύνευαν να παραμείνουν αθέατες ή ξεχασμένες.

Τέχνη και δημιουργοί

Η «Καρδιά του Ταύρου» της Εύας Στεφανή καταγράφει επί δύο χρόνια την προετοιμασία και την παρουσίαση του «Εγκάρσιου προσανατολισμού» του Δημήτρη Παπαϊωάννου, παρακολουθώντας την καλλιτεχνική πράξη την ώρα που γεννιέται και εξελίσσεται.

Το «Nova ’78» των Aaron Brookner και Rodrigo Areias επιστρέφει στο Nova Convention, τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 1978 στη Νέα Υόρκη προς τιμήν του William S. Burroughs, με τη συμμετοχή δημιουργών όπως οι Frank Zappa, Allen Ginsberg, John Cage, Patti Smith, Philip Glass και Laurie Anderson.

Στη μορφή της Barbara Hammer, μιας από τις σημαντικότερες δημιουργούς του πειραματικού και queer κινηματογράφου, εστιάζει το «Barbara Forever» της Brydie O’Connor. Το πορτρέτο της συντίθεται από ταινίες, λόγια της ίδιας και αδημοσίευτο αρχειακό υλικό.

Οι τρεις ταινίες προσεγγίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από διαφορετικές διαδρομές, από την καταγραφή της δημιουργικής διαδικασίας μέχρι την επανεξέταση προσώπων και γεγονότων μέσα από αρχειακό υλικό.

Οι αντιφάσεις της εποχής

Σε συνεργασία με το The Island Club και σε επιμέλεια της Αντρούλας Καφά παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Η Αστική Συνθήκη: Μια Διευρυμένη Προβολή». Αρχειακό υλικό, ταινίες καλλιτεχνών, μουσικά βίντεο και ζωντανές παρεμβάσεις εξετάζουν τη ραγδαία αναδιαμόρφωση και τον εξευγενισμό του αστικού τοπίου της Κύπρου.

Στον κόσμο της τέχνης κινείται το «The Oligarch and the Art Dealer» του Andreas Dalsgaard, με κεντρικά πρόσωπα έναν Ελβετό έμπορο τέχνης και τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Dmitry Rybolovlev. Χρήμα, εξουσία και εξαπάτηση συναντώνται σε ένα σκάνδαλο που παρουσιάζεται με τους όρους κινηματογραφικού θρίλερ.

Το «A City in the Forest» των Lev Omelchenko και Nolan Huber καταγράφει τον αγώνα μιας κοινότητας για τη διάσωση ενός δάσους, αναδεικνύοντας τη βίαιη καταστολή, τη διαφθορά και τον περιβαλλοντικό ρατσισμό.

Στο «The History of Concrete», ο John Wilson μετατρέπει το τσιμέντο σε αφορμή για ένα πνευματώδες και κωμικό σχόλιο πάνω στη σύγχρονη ζωή. Το «TikTok Never Dies» του Hao Wu παρακολουθεί τρεις influencers που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ενάντια στις προσπάθειες απαγόρευσης του TikTok στις ΗΠΑ, εξετάζοντας παράλληλα την άνοδο και την πολιτισμική επιρροή της πλατφόρμας.

Η ενότητα συγκεντρώνει διαφορετικές εκδοχές της σύγχρονης εξουσίας, από την οικονομική και πολιτική επιρροή μέχρι τη διαμόρφωση της καθημερινότητας από την τεχνολογία και την αστική ανάπτυξη.

Τραύμα, απώλεια και χιούμορ

Στο «Filthy/Sucia», των Bàrbara Mestanza και Marc Pujolar, η Mestanza επιστρέφει στο τραύμα του βιασμού της, αναζητώντας δικαιοσύνη και μια νέα ισορροπία. Η ταινία κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Σέφιλντ το 2026.

Στο «Closure», του Michał Marczak, ένας πατέρας αναζητά τον γιο του, ο οποίος εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Η αγωνία και η θλίψη του κινούνται ανάμεσα στον φόβο της απώλειας και την ελπίδα ότι ο γιος του παραμένει ζωντανός.

Το «The Golden Spurtle» του Constantine Costi μεταφέρει τους θεατές σε ένα χωριό της Σκωτίας, όπου διοργανώνεται ένας ετήσιος διαγωνισμός παρασκευής πόριτζ. Στο «Still Pushing Pineapples», της Kim Hopkins, ο Dene Michael, πρώην μέλος των Black Lace και μία από τις μορφές πίσω από την επιτυχία «Agadoo», επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο, σε ένα πορτρέτο με χιούμορ, νοσταλγία και μελαγχολία.

Αρχεία και συλλογική μνήμη

Το πρόγραμμα «Translocal Solidarities», σε επιμέλεια των Μαρίνας Χριστοδουλίδου και Ελένης Τζιαλλή, αρχίζει με την παρουσίαση του «Tokyo Reels» από τη Subversive Films. Το έργο αναδεικνύει τους αντιαποικιακούς αγώνες, τις διακρατικές σχέσεις αλληλεγγύης και τον κινηματογράφο ως πολιτική πρακτική.

Το «Do You Love Me» της Lana Daher αποτελεί ένα προσωπικό πορτρέτο της Βηρυτού. Ταινίες, φωτογραφίες, τηλεοπτικά ρεπορτάζ και οικογενειακό αρχειακό υλικό συνθέτουν την εικόνα της πόλης από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα.

[INFO: Ημερομηνίες διεξαγωγής: 1–8 Αυγούστου 2026, Τοποθεσία: Ceronia Hall, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός. Οι ταινίες απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών και προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. Αναλυτικό πρόγραμμα: www.filmfestival.com.cy.]