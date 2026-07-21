Η Ελληνίδα μουσικός που φέρνει τον ήχο της αρχαίας λύρας στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

Δημοσιεύθηκε 21.07.2026 15:24

Πώς η Ελληνίδα μουσικολόγος βρέθηκε στο στούντιο του Ludwig Göransson – Η επιλογή της παραγωγής να απομακρυνθεί από τα κλασικά επικά soundtrack, πλέκοντας τη μουσική της ταινίας γύρω από τη λύρα και τον αυλό.

Μια ξεχωριστή ελληνική παρουσία θα έχει το soundtrack της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan, καθώς η μουσικολόγος και μουσικός Ρόζα Φραγκοράπτη συμμετέχει στην παραγωγή παίζοντας αρχαιοελληνική λύρα.

Όπως αναφέρει το WIRED Greece, η Φραγκοράπτη δεν γνώριζε αρχικά σε ποιο πρότζεκτ επρόκειτο να συμμετάσχει, καθώς η παραγωγή διατηρούσε αυστηρή μυστικότητα και οι πληροφορίες που δίνονταν στους συντελεστές ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Μόνο όταν βρέθηκε στο στούντιο πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο για τη νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βασίλη Τατσιόπουλου, ο συνθέτης της ταινίας Ludwig Göransson αναζητούσε έναν διαφορετικό μουσικό προσανατολισμό για το έργο, μακριά από τα κλασικά επικά soundtrack που στηρίζονται κυρίως σε μεγάλες ορχήστρες και χορωδίες. Η επιλογή στράφηκε τελικά σε δύο όργανα με βαθιές ρίζες στην αρχαία ελληνική παράδοση, τον αυλό και τη λύρα, πάνω στα οποία οικοδομήθηκε σημαντικό μέρος της μουσικής ταυτότητας της ταινίας.

Η Ρόζα Φραγκοράπτη ασχολείται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία με την έρευνα και την αναβίωση της αρχαιοελληνικής λύρας. Όπως επισημαίνει το WIRED Greece, η ενασχόλησή της με το όργανο ξεκίνησε έπειτα από σπουδές και έρευνα γύρω από την αρχαία ελληνική μουσική, οδηγώντας τη σε μια μακρόχρονη προσπάθεια κατανόησης των τεχνικών και των δυνατοτήτων ενός οργάνου του οποίου η παράδοση διακόπηκε πριν από αιώνες.

Το ίδιο δημοσίευμα εξηγεί ότι η ανασύνθεση του τρόπου παιξίματος της λύρας βασίζεται σε έναν συνδυασμό πηγών, όπως αρχαία κείμενα, αγγειογραφίες, αρχαιολογικά ευρήματα και σύγχρονες ανακατασκευές οργάνων. Ερευνητές, μουσικοί, φιλόλογοι και οργανοποιοί συνεργάζονται προκειμένου να συμπληρώσουν τα πολλά κενά που υπάρχουν γύρω από τη μουσική πρακτική της αρχαιότητας.

Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για την «Οδύσσεια», η μουσικός κλήθηκε να πειραματιστεί δημιουργικά με το όργανο, χωρίς να περιορίζεται σε μια αυστηρά προκαθορισμένη παρτιτούρα. Όπως περιγράφει στο WIRED Greece, της δόθηκε η δυνατότητα να εξερευνήσει διαφορετικές τεχνικές και χρωματισμούς, προσαρμόζοντας τον ήχο της λύρας στις ανάγκες των σκηνών της ταινίας.

Η διεθνής πορεία της είχε ξεκινήσει νωρίτερα μέσα από συνεργασίες με τον αυλητή και συνθέτη Callum Armstrong. Σύμφωνα με το αφιέρωμα, η κοινή τους δουλειά σε μουσικά έργα που αξιοποιούν αρχαία ελληνικά όργανα προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών παραγωγών, ενώ η συμμετοχή τους στο soundtrack του βιντεοπαιχνιδιού Diablo IV αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην εξωστρέφεια αυτού του ιδιαίτερου μουσικού πεδίου.

Το WIRED Greece σημειώνει ακόμη ότι η ίδια θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως μια παραγωγή τέτοιου βεληνεκούς επιλέγει να αναδείξει όργανα όπως η λύρα και ο αυλός, φέρνοντάς τα σε επαφή με εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Για τη μουσικό, η μεγαλύτερη αξία της συμμετοχής της δεν είναι η προσωπική προβολή, αλλά η συμβολή στην αναγνώριση και διάδοση ενός οργάνου που παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό.

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμησή της για την έμφαση που δόθηκε στη μουσική προσέγγιση της αρχαίας Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι στην παραγωγή καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την απόδοση ενός ηχητικού κόσμου που αντλεί έμπνευση από τα ιστορικά δεδομένα και την έρευνα γύρω από την αρχαία ελληνική μουσική παράδοση.

Με πληροφορίες από WIRED Greece