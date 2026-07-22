Από το Κάρλοβι Βάρι μέχρι τη Σανγκάη - Οι διακρίσεις για κυπριακές ταινίες

Δημοσιεύθηκε 22.07.2026 10:06

Τέσσερις κυπριακές παραγωγές και συμπαραγωγές διακρίθηκαν σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του κυπριακού κινηματογράφου στο εξωτερικό.

Νέες διεθνείς διακρίσεις καταγράφει ο κυπριακός κινηματογράφος, με το «The Lion at My Back» της Τώνιας Μισιαλή να βραβεύεται στο 60ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι. Σημαντικές επιτυχίες σε διεθνή φεστιβάλ σημείωσαν επίσης οι ταινίες «Ένας Ολόκληρος Άνθρωπος Σχεδόν», «Κράτα Με» και «Μαρισέλ».

Δύο βραβεία στο Κάρλοβι Βάρι για κυπριακές παραγωγές

Σύμφωνα με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της βραβευμένης σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή «The lion at my back», η οποία έκανε διεθνή πρεμιέρα την περασμένη βδομάδα στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του 60ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι, απέσπασε το Prize of the Ecumenical Jury, το οποίο έρχεται να προστεθεί στην υποψηφιότητα της Τώνιας Μισιαλή το 2018, για το βραβείο East of West για την ταινία της «Παύση».

Το «The Lion at My Back» έχει επιχορηγηθεί από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και αφηγείται τη συνάντηση μιας έφηβης αιτήτριας ασύλου από τη Σενεγάλη με μια 40χρονη Κύπρια. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, οι δύο γυναίκες αναπτύσσουν έναν βαθύ δεσμό αλληλεγγύης, μητρότητας και επιβίωσης. Είναι μία παραγωγή της κυπριακής Bark Like A Cat Films , συμπαραγωγή της Iris Productions (Λουξεμβούργο) και της AvatonFilms (Ελλάδα) με πρωταγωνιστές τους Σόχνα Ντιαλό, Έλενα Καλλινίκου, Προκόπη Αγαθοκλέους και Ηρόδοτο Μιλτιάδους.

Ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία του ιδίου φεστιβάλ έχει απονεμηθεί στην ταινία «Ένας Ολόκληρος Άνθρωπος Σχεδόν» (Βουλγαρία, Γερμανία, Κύπρος, Ρουμανία, Ελλάδα), που επίσης αποτελεί κυπριακή παραγωγή και έχει επιχορηγηθεί από το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Eλληνογερμανός Ευθύμης Kosemund-Σανίδης, τιμήθηκε με το Βραβείο Σκηνοθεσίας του Τμήματος Proximato.

Η πορεία του «Κράτα Με» από το Sundance στη Σανγκάη

Η ταινία «Κράτα Με» (Hold Onto Me), της Μυρσίνης Αριστείδου, μετά την το βραβείο κοινού που κέρδισε στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου της Αμερικής (Φεστιβάλ Sundance 2026), αποτελεί την τρίτη συμμετοχή της Κύπρου στην φετινή έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι. Η ταινία συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και στην Ασία, αποσπώντας το βραβείο ερμηνείας για την νεαρή πρωταγωνίστριά Μαρία Πέτροβα, στην πρόσφατη έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σανγκάη.

Νέα βραβεία για τη «Μαρισέλ»

Διακρίσεις στην Ασία είχαμε πρόσφατα και για την ταινία «Μαρισέλ» του Ηλία Δημητρίου, η οποία πρόσθεσε στον μακρύ κατάλογο των βραβεύσεων της και τα βραβεία Best Feature, Best Producer, Best Director και BestCinematography, στο South East Academy International Film Festival 2026 στις Φιλιππίνες.

Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο, έχει ήδη αποσπάσει τα βραβεία: Manchester Film Festival 2026 (Best International Film), Tokyo Film & Screenplay awards 2026 (BestDirector), Cinephil101 philosophy Film Festival 2026 (Best Film), Hollywood Best Indie Film Festival (BestCharacters), Osaka Horizon IFF 2026 (Best Feature), SEAIFF 2026 (Best Film of the Year) , 16th Balkan FilmFood Festival (Best Balkan Spirit) και το βραβείο καλύτερης ερμηνείας για τους πρωταγωνιστές της Ντίνο Λύρα και Λένια Σορόκου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος, CFD 2026. Επόμενος σταθμός για την «Μαρισέλ», το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τάουνους της Γερμανίας τον Αύγουστο.