Ολοκληρώθηκε το 56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Giffoni με πρωταγωνιστές τους νεαρούς κριτές

Δημοσιεύθηκε 28.07.2026 11:45

Ταινίες από τη Γερμανία, την Εσθονία, την Πολωνία και την Ινδονησία διακρίθηκαν από τις νεανικές κριτικές επιτροπές του κορυφαίου διεθνούς φεστιβάλ για παιδιά και νέους.

Η 56η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Giffoni ολοκληρώθηκε έπειτα από εννέα ημέρες προβολών, πρεμιέρων και συναντήσεων με προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής. Περισσότεροι από 5.000 νεαροί κριτές επέλεξαν τους νικητές, βραβεύοντας ταινίες που πραγματεύονται το θάρρος, την προσωπική εξέλιξη, τη φιλία, τη συμπερίληψη και την ελπίδα, σε απόλυτη συνάφεια με το φετινό θέμα του φεστιβάλ, «Impossible Things» (Αδύνατα Πράγματα).

Στην κατηγορία Gex Doc, το Βραβείο Gryphon απέσπασε το ντοκιμαντέρ One in a Million, των Itab Azzam και Jack MacInnes. Γυρισμένο σε διάστημα δέκα ετών, το γερμανοβρετανοαμερικανικό ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την Israa από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωσή της, καταγράφοντας το ταξίδι της από τη Συρία στη Γερμανία και προσφέροντας μια βαθιά προσωπική μαρτυρία για τον πόλεμο, την προσφυγιά, την απώλεια, την αναζήτηση ταυτότητας και του αισθήματος του ανήκειν.Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στην Κύπρο το Σάββατο 1η Αυγούστου 2026 στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού.

Η γερμανοελβετική παραγωγή Do You Believe in Angels, Mr Drowak?, του Nicolas Steiner, αναδείχθηκε η πλέον πολυβραβευμένη ταινία της κατηγορίας Generator +18. Εκτός από το Βραβείο Gryphon, τιμήθηκε με το Βραβείο Μνήμης Gaetano Del Mauro για την καλύτερη φωτογραφία, αναγνωρίζοντας τη δουλειά του Markus Nestroy, καθώς και με το Βραβείο CGS Creative Journeys. Το δράμα του Steiner αφηγείται την ιστορία της Λένα, μιας νεαρής γυναίκας που αναλαμβάνει εργασία ως δασκάλα δημιουργικής γραφής και ανακαλύπτει ότι ο μοναδικός της μαθητής είναι ο Hugo Drowak, ένας εξαιρετικά χαρισματικός πρώην άστεγος. Καθώς εκείνος αρχίζει να γράφει, επώδυνες αναμνήσεις και τραύματα από το παρελθόν επανέρχονται στην επιφάνεια.

Ακόμη μία ταινία που διακρίθηκε πολλαπλά ήταν το εσθονολιθουανικό φιλμ ενηλικίωσης Morten, του Ivan Pavljutskov. Η ταινία επικράτησε στην κατηγορία Generator +15, ενώ απέσπασε επίσης το Ειδικό Βραβείο CONOU και το Βραβείο CGS Creative Journeys. Μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι νωρίτερα μέσα στον μήνα, η ταινία ακολουθεί έναν εσωστρεφή 15χρονο που ζει με τον άνεργο θείο του σε μια ερειπωμένη φάρμα και χρησιμοποιεί μια παλιά κάμερα για να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του.

Η κριτική επιτροπή της κατηγορίας Generator +13 ανέδειξε νικήτρια την πολωνική ταινία The Altar Boys, του Piotr Domalewski. Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια ομάδα εφήβων παπαδοπαίδων, οι οποίοι, απογοητευμένοι από την αδιαφορία των ενηλίκων και της Εκκλησίας απέναντι στην κοινωνική αδικία, καταστρώνουν ένα ανορθόδοξο σχέδιο για να αναζωογονήσουν ηθικά τη γειτονιά τους.

Στην κατηγορία Elements +10, νικήτρια αναδείχθηκε η γερμανική παραγωγή Just Call Me Frida, της Katja Benrath. Πρόκειται για ένα σύγχρονο παραμύθι με πρωταγωνιστή τον Σάμιουελ, ένα αγόρι που έχει περάσει χρόνια στο νοσοκομείο εξαιτίας ενός αυτοάνοσου νοσήματος, και τη γνωριμία του με τη «Μικρή Θερίστρια», η οποία πρέπει πρώτα να μάθει τι σημαίνει ζωή πριν γίνει ο ίδιος ο Θάνατος.

Στην κατηγορία Elements +6, η ινδονησιακή ταινία Garuda: Dare to Dream, του Ronny Gani, απέσπασε τόσο το Βραβείο Gryphon όσο και το Ειδικό Βραβείο Lete. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός 13χρονου αγοριού με άσθμα, αποφασισμένου να πραγματοποιήσει το όνειρό του να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ινδονησίας.

Στις ταινίες μικρού μήκους, το Snorri, Catch Me If You Candy!, του Thierry Marchand, κέρδισε στην κατηγορία Elements +3, ενώ οι ταινίες The Little Hotel Detective, της Julia van Braak, και Il Murales del Campione, του Massimiliano Pacifico, αφιερωμένη στον Ντιέγκο Μαραντόνα, επικράτησαν στις κατηγορίες Elements +6 και Elements +10, αντίστοιχα. Το Βραβείο Parental Experience απονεμήθηκε στον Ταϊβανό σκηνοθέτη Joshua Yang για την ταινία Where We Sit Together.

Στα ειδικά βραβεία, η ταινία Mira, της Marie Limkilde, ανακηρύχθηκε Καλύτερη Ευρωπαϊκή Παιδική Ταινία από την ECFA, ενώ η ταινία Nipster, της Sunniva Eir Tangvik Kveum, τιμήθηκε με το Βραβείο ACEC.

Ο γενικός διευθυντής του φεστιβάλ, Jacopo Gubitosi, χαρακτήρισε την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης ως «μια αρχή και μια νέα αφετηρία», προσθέτοντας ότι οι προετοιμασίες για την 57η διοργάνωση έχουν ήδη ξεκινήσει. Το επόμενο Φεστιβάλ Giffoni θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου 2027.

Με πληροφορίες από cineuropa.org