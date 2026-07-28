21o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού:Έναρξη με το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «One in a Million»

Δημοσιεύθηκε 28.07.2026 14:00

Έτοιμο να υποδεχτεί τους θεατές του, το 21o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού ξεκινά δυναμικά το Σάββατο 1η Αυγούστου 2026.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού διοργανώνεται από τη Brave New Culture και επιχορηγείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Ντοκιμαντέρ που μας αποκαλύπτουν τις κρυφές όψεις ενός περίπλοκου κόσμου, που καταγράφουν δύσκολες ζωές, που εστιάζουν στις σύγχρονες και αθέατες τραγωδίες. Και ντοκιμαντέρ που προσεγγίζουν με χιούμορ και ελαφρότητα, αλλά πάντα με θέρμη και ενσυναίσθηση, τις ανθρώπινες περιπέτειες.

Κάθε ταινία ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο 21o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού είναι μια πρόσκληση αλλά και μια πρόκληση για διάλογο, για στοχασμό, για ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων.

Έναρξη προβολών για την 21η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού θα γίνει τo Σάββατο, 1η Αυγούστου 2026, στις 8:30μ.μ. με το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ One in a Million, σε σκηνοθεσία των Itab Azzam & Jack MacInnes.

Σχετικά με την ταινία

Συγκλονιστικό πορτραίτο μιας νεαρής Σύριας, της Israa,

αλλά και καταγραφή της διαδρομής της από τους δρόμους της Σμύρνης μέχρι τον τελικό προορισμό, τη Γερμανία, το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην προσφυγική εμπειρία και τις σύνθετες πτυχές της, στην Ευρώπη του σήμερα.

Οι σκηνοθέτες ακολουθούν την ηρωίδα και την οικογένεια της, για μια δεκαετία, στην πορεία τους προς τον ευρωπαϊκό “παράδεισο” -Τουρκία, Ελλάδα, Σερβία, Αυστρία, Γερμανία- και από εκεί πάλι πίσω στο Χαλέπι, για έναν απολογισμό. Στη διάρκεια του ντοκιμαντέρ παρακολουθούμε τη μεταμόρφωσή της ηρωίδας από ένα κορίτσι σε μια νεαρή ενήλικη.

Τα πολιτισμικά εμπόδια, οι προκλήσεις, οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι διαφορετικές οπτικές μέσα στην ίδια την οικογένεια, αλλά και μια γλυκόπικρη αίσθηση για μια δύσκολη ενηλικίωση βρίσκονται στον πυρήνα αυτού του ντοκιμαντέρ.

Η ταινία απέσπασε πληθώρα βραβείων μεταξύ των οποίων και τα Βραβεία Κοινού & Σκηνοθεσίας για καλύτερο ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ του Sundance 2026.

Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών και όλες οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.filmfestival.com.cy

Yπότιτλοι: Ελληνικοί, Αγγλικοί

Όλες οι ταινίες είναι για άτομα άνω των 18 ετών.

1 – 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 | Ceronia Hall – Χαρουπόμυλος Λανίτη, Λεμεσός

Για περισσότερες πληροφορίες:

Tηλέφωνο 99 517 910 Ε-mail: lemesosdocs@gmail.com Website: www.filmfestival.com.cy

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