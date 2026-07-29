Το Φεστιβάλ Δράμας γίνεται «εισιτήριο» για τα BAFTA

Δημοσιεύθηκε 29.07.2026 09:45

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας απέκτησε πιστοποίηση για τις υποψηφιότητες στα βραβεία BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, δηλαδή τα «βρετανικά Όσκαρ».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του οργανισμού, το Φεστιβάλ Δράμας πληροί πλέον τα υψηλά ποιοτικά και οργανωτικά πρότυπα που έχει θέσει η Βρετανική Ακαδημία για τη λίστα των BAFTA Qualifying Festivals, που σημαίνει πως οι βρετανικές παραγωγές και συμπαραγωγές μικρού μήκους που επιλέγονται για τα Διεθνή του Προγράμματα, μπορούν εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του θεσμού, να είναι επιλέξιμες για υποψηφιότητα στα BAFTA.

Η μεγάλη αυτή διεθνής αναγνώριση έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές διακρίσεις που έχει κατακτήσει το εθνικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Ελλάδας, όπως την πιστοποίηση για τα Όσκαρ και τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (Oscar ® και EFA qualified).

Λίγο πριν την συμπλήρωση των 50 χρόνων του, το Φεστιβάλ ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τη θέση του στον φεστιβαλικό χάρτη της Ευρώπης, διευρύνοντας την απήχησή του ως ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους παγκοσμίως.

Φέτος, εκτός από τις ταινίες από Βρετανία που διαγωνίζονται στο πλούσιο πρόγραμμα του DISFF, οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν κι ένα ειδικό αφιέρωμα που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Glasgow Short Film Festival το οποίο περιστρέφεται γύρω από τη γενικότερη φετινή θεματική του DISFF49 και έχει τίτλο «Which Way Home?».

Ειδικότερα, τα φεστιβάλ που πληρούν τις προϋποθέσεις της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τα BAFTA πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια:

- Αυστηρή και δίκαιη διαδικασία επιλογής και προγραμματισμού.

- Εύλογα και προσιτά τέλη συμμετοχής, ιδανικά με την εφαρμογή πολιτικής απαλλαγής από αυτά (ιδιαίτερα για κινηματογραφιστές που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες).

- Ενεργή προώθηση και υποστήριξη των Βρετανών κινηματογραφιστών.

- Θετική εμπειρία για τους συμμετέχοντες κινηματογραφιστές.

- Ευρύ πρόγραμμα για τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου.

- Προγράμματα και βραβεύσεις ταινιών μικρού μήκους υψηλού επιπέδου.

- Συνεχής βελτίωση του φεστιβάλ, μέσω της κατάρτισης του προσωπικού και των επιτροπών.

- Χώροι προβολής ή/και πλατφόρμα για την προβολή ταινιών με τεχνική υποστήριξη που να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα προβολής.

- Ποικιλομορφία στο πρόγραμμα, ώστε να ενσωματώνεται ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφιστών με διαφορετικό υπόβαθρο.

Θυμίζουμε πως το 49ο DISFF θα διεξαχθεί στις 6-12 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι ταινίες που διαγωνίζονται θα είναι διαθέσιμες και online, δωρεάν για όλη την Ελλάδα, μέσω της πλατφόρμας προβολών του Φεστιβάλ στο https://www.dramafilmfestival.gr/.