83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Μεγάλες πρεμιέρες, νέα ταλέντα και η Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα

Δημοσιεύθηκε 29.07.2026 13:00

Πολυαναμενόμενες πρεμιέρες από σημαντικούς δημιουργούς αλλά και υποσχόμενες νέες φωνές απ' όλο τον κόσμο συγκεντρώνει το επίσημο πρόγραμμα του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 2 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου. Όλες οι ενότητες της φετινής διοργάνωσης ανακοινώθηκαν από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

«Κάθε χρόνο η κινηματογραφική κοινότητα ανησυχεί ότι χάνουμε το κοινό από τις αίθουσες. Να όμως που ήρθε η "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν για να αποδείξει ότι, όχι απλώς το σινεμά δεν πέθανε, αλλά συνεχίζει ανανεωμένο. Το φετινό πρόγραμμα συγκεντρώνει ταινίες που ενισχύουν τη δυνατή κινηματογραφική γλώσσα και την ανάγκη να τις δεις στην αίθουσα. Επίσης η θεματολογία αναδεικνύει όλα όσα προβληματίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Καμία άλλη τέχνη δεν μπορεί να ανοίξει έναν τόσο ουσιαστικό διάλογο για την εποχή μας...» ανέφερε κατά την παρουσίαση του προγράμματος ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Είκοσι ταινίες συμμετέχουν φέτος στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα και θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Λέοντα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Βέρνερ Χέρτσογκ, «Bucking Fastard», μια δραματική ιστορία βασισμένη στην αληθινή υπόθεση των Βρετανίδων δίδυμων Φρίντα και Γκρέτα Τσάπλιν, που τη δεκαετία του 1980 έγιναν γνωστές για την ασυνήθιστη συμβιωτική σχέση τους και την εμμονή τους με τον ίδιο άνδρα, την επιστροφή του Κέισι 'Αφλεκ στη σκηνοθεσία με το «Company» που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των γυρισμάτων, τη δεύτερη ταινία για φέτος του Χιροκάζου Κορε-έντα, «Look Back», μια μεταφορά του ομώνυμου manga του Τατσούκι Φουτζιμότο, που είχε ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία ως ταινία animation το 2024, το ψυχολογικό δράμα «Possible Love» που σηματοδοτεί την επιστροφή του Λι Τσανγκ-ντονγκ στη μεγάλου μήκους μυθοπλασία, οκτώ χρόνια μετά το Burning (2018), καθώς και τη νέα ταινία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία κατασκοπικού θρίλερ και πολιτικού δράματος, που διαδραματίζεται λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή.

Επίσης, συναντάμε το «Bunker», το ψυχολογικό θρίλερ του Φλοριάν Ζελέρ, που εξερευνά τις ρωγμές στη σχέση ενός ζευγαριού ύστερα από 17 χρόνια κοινής ζωής, όταν ένα ηθικά αμφιλεγόμενο επαγγελματικό εγχείρημα φέρνει στην επιφάνεια κρυφές συγκρούσεις και διλήμματα, με πρωταγωνιστές τους Πενέλοπε Κρουζ, Χαβιέ Μπαρδέμ και Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ αλλά και το «Primetime», το πρώτο μυθοπλαστικό εγχείρημα του Λανς Όπενχαϊμ, το οποίο εξετάζει τη δύναμη και τα όρια της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας ανάμεσα στην αποκάλυψη της αλήθειας και την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης τραγωδίας μέσα από την ιστορία του Κρις Χάνσεν, του παρουσιαστή της εκπομπής «To Catch a Predator» τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί και το νέο φιλοσοφικό δράμα του Πολ Σρέιντερ, «The Basics of Philosophy».

Η αυλαία του φεστιβάλ θα ανοίξει με το «Ink» του Ντάνι Μπόιλ που συμμετέχει επίσης στο επίσημο διαγωνιστικό και αφηγείται την αληθινή ιστορία της εξαγοράς της βρετανικής εφημερίδας The Sun από τον Ρούπερτ Μέρντοχ και της μεταμόρφωσής της στο πιο επιτυχημένο και επιδραστικό ταμπλόιντ της χώρας. Τον ρόλο του θρυλικού αρχισυντάκτη Λάρι Λαμπ ερμηνεύει ο Τζακ Ο'Κόνελ, η Κλερ Φόι ενσαρκώνει τη δημοσιογράφο Τζουλς Ντέιβις, ενώ ο Γκάι Πιρς υποδύεται τον Μέρντοχ.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος θα είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Μάγκι Τζίλενχαλ, την οποία θα πλαισιώσουν ο σπουδαίος δημιουργός του ασιατικού κινηματογράφου Τζόνι Το, η Αφγανή σκηνοθέτρια Σαχρμπανού Σαντάτ, ο Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ξαβιέ Τζιανόλι, ο βραβευμένος με Οσκαρ συνθέτης Ντάνιελ Μπλούμπεργκ, ο Ιταλός ακαδημαϊκός και θεωρητικός του κινηματογράφου Φραντσέσκο Καζέτι και η Τυνήσια σκηνοθέτρια Κάουτερ Μπεν Χανία.

Το Φεστιβάλ Βενετίας θα απονείμει φέτος δυο τιμητικά βραβεία: στον Αμερικανό ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Τζορτζ Κλούνεϊ και στην Αμερικανίδα ηθοποιό Ελεν Μπέρστιν για το σύνολο της προσφοράς τους στον κινηματογράφο.

Οι ελληνικές συμμετοχές

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Ζακλίν Λέντζου με τίτλο «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» επιλέχθηκε να συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες» του φεστιβάλ, το οποίο είναι αφιερωμένο στις νέες τάσεις και τις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου,με 18 ακόμη ταινίες από όλο τον κόσμο.

Σκηνοθέτρια με ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα που εστιάζει στην ανακάλυψη της ποίησης μέσα σε φαινομενικά καθημερινές καταστάσεις και στην ανάδειξη μικρών, ανεπαίσθητων στιγμών, η Ζακλίν Λέντζου συνεχίζει στη νέα της δημιουργία στον δρόμο που χάραξε, αφήνοντας ελεύθερα τόσο τα συναισθήματα όσο και τη διάθεσή της να πειραματιστεί με το υλικό της.

Η ταινία «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», είναι ένα coming-of-age δράμα με μεταφυσικές προεκτάσεις, μια ιστορία ενηλικίωσης που διακόπτεται βίαια, γεννημένη μέσα από τον σκληρό ρεαλισμό της ζωής. Η σπαρακτική, πολυδιάστατη ιστορία της αναπτύσσεται σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν που αγαπά τόσο τη ζεστασιά του αναλογικού και του χειροποίητου όσο και την ορμή του πειραματισμού που δίνει απρόσμενη πνοή στη δημιουργία και γεννά ένα οπτικό σύμπαν έντονης αισθητικής δύναμης.

Ισορροπώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και το ονειρικό στοιχείο, πλημμυρισμένη από την εύθραυστη τρυφερότητα και την άγρια ενέργεια της εφηβείας αλλά και το οδυνηρό απρόβλεπτο της ζωής που ανατρέπει τα πάντα σε μία στιγμή, η ταινία, όπως λέει η ίδια η δημιουργός της, «είναι, στην ουσία, μια ελεγεία για τη ζωή, γραμμένη στον κώδικα του ονείρου και της μουσικής». Η ταινία είναι παραγωγή των Avion Films και Αταλάντη Α.Ε., σε συμπαραγωγή με Kelek Film, 4A4 Productions, ΕΡΤ A.E. και Haris & Co.

Ακόμη, η μικρού μήκους ταινία «Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο» σε σκηνοθεσία και σενάριο του Σταύρου Μαρκουλάκη και παραγωγή των Αταλάντης Α.Ε. και Les Films de Juillet, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες».

Όπως δηλώνει ο δημιουργός της, είναι μια ταινία για την αφύπνιση της σεξουαλικής επιθυμίας και τη βίαιη ενηλικίωση που αυτή επιφέρει, την ομορφιά του έρωτα, αλλά και τον φόβο του να αφεθεί κανείς ολοκληρωτικά σε αυτόν, μα πάνω απ' όλα, για την αναγκαιότητα της μεταμόρφωσης, με κάθε κόστος. Η ταινία γυρίστηκε στην Κρήτη και είναι μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας.

Παράλληλα, το «Our Share of Sand», σε σκηνοθεσία Shalini Adnani και συμπαραγωγή του Γιώργου Καρναβά (Heretic), συμμετέχει στο παράλληλο πρόγραμμα Settimana Internazionale della Critica (International Critics' Week). Και οι τρεις ταινίες έχουν υποστηριχθεί από τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Τιμώμενη χώρα η Ελλάδα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η φετινή διοργάνωση, καθώς η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα (Focus Country) του Venice Production Bridge 2026. Στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος «Focus on Greece», παρουσιάζονται ελληνικά κινηματογραφικά και immersive πρότζεκτ, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής οπτικοακουστικής δημιουργίας και ενισχύοντας τις προοπτικές διεθνών συνεργασιών και συμπαραγωγών.

Ειδικότερα, στο Venice Gap-Financing Market - Focus on Greece συμμετέχουν τα έργα: «African Grey» του Γιώργου Γούση, «Lionfish» του Θανάση Τρουμπούκη, «Patrimonial Fears and Other Illusions» της Ελίνας Ψύκου, «The Smuggler» του Kaveh Bakhtiari και «Wake» της Θέλγιας Πετράκη.

Στο Venice Immersive Market - Focus on Greece συμμετέχει το έργο «The Mysteries of Eleusis» των Τζον Φιτζέραλντ και Σάιμον Κρίτσλεϋ. Επιπλέον, το έργο «VISITOR» του Σπύρου Μπούκα, συμμετέχει στο Biennale College Cinema - Immersive.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τις ταινίες που συμμετέχουν μπορείτε να το δείτε εδώ: https://www.labiennale.org/en/cinema/2026/lineup