Tokyo Reels: Ένα μοναδικό κινηματογραφικό αρχείο διεθνών δικτύων αλληλεγγύης στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

Το Tokyo Reels αποτελεί μια μοναδική συλλογή είκοσι ταινιών 16mm, που γυρίστηκαν μεταξύ των δεκαετιών του 1960 και του 1980 ως πράξεις αλληλεγγύης προς το παλαιστινιακό ζήτημα. Η συλλογή, που εντοπίστηκε στην Ιαπωνία, περιλαμβάνει ταινίες Παλαιστινίων, Αράβων, Ιαπώνων και διεθνών δημιουργών και δημοσιογράφων, οι οποίες ανανατέθηκαν από πολιτικές οργανώσεις, τηλεοπτικούς σταθμούς και ανθρωπιστικές ομάδες και προσαρμόστηκαν για το ιαπωνικό κοινό μέσω μετάφρασης, μεταγλώττισης και επανεπεξεργασίας.

Το 2016, η Subversive Film είχε πρόσβαση σε αυτή τη μοναδική συλλογή και, μέσα από πολυετή έρευνα, αποκατάσταση και ψηφιοποίηση, επανέφεραν τις ταινίες αυτές στη δημόσια κυκλοφορία. Από το 2022, το έργο έχει παρουσιαστεί διεθνώς στη documenta 15, στο Museum of the Moving Image της Νέας Υόρκης, στο Van Abbemuseum στο Αϊντχόφεν, καθώς και σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου στο Βερολίνο, το Ρότερνταμ, το Τορόντο, την Τύνιδα και τη Βιέννη, μεταξύ άλλων.

Το Tokyo Reels θα είναι προσβάσιμο στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, από την 1η μέχρι τις 8 Αυγούστου 2026, στο Project Room (Χαρουπόμυλοι Λανίτη), καθημερινά από τις 19:00 έως τις 23:00. Σας προσκαλούμε το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 19:00 στα εγκαίνια της παρουσίασης και την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 17:00 σε μια ανοιχτή συζήτηση σε σχέση με τον κινηματογράφο ντοκιμαντέρ, των αρχείων και της επανενεργοποίησης δικτύων αλληλεγγύης.

Η σειρά προγραμμάτων translocal solidarities διερευνά τις διατοπικές και πολιτικές διαστάσεις του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών αρχείων. Την επιμέλεια του προγράμματος έχουν η Μαρίνα Χριστοδουλίδου και η Ελένη Τζιαλλή.

Η Subversive Film είναι μια ομάδα έρευνας και παραγωγής κινηματογράφου που επιδιώκει να αναδείξει ιστορικά έργα σχετικά με την Παλαιστίνη και την ευρύτερη περιοχή. Ενισχύοντας τη διατήρηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς και τη διερεύνηση αρχειακών πρακτικών. Το μακροσκελές έργο της εξερευνά το πεδίο της κινηματογραφικής ιστορίας μέσα από την ψηφιακή επανέκδοση παραγνωρισμένων ταινιών, την επιμέλεια κύκλων σπάνιων προβολών, τον υποτιτλισμό κινηματογραφικών ευρημάτων, την παραγωγή εκδόσεων και την επιμέλεια άλλων μορφών παρεμβάσεων. Η ομάδα δημιουργήθηκε το 2011 από τους Mohanad Yaqubi και Reem Shilleh και δραστηριοποιείται μεταξύ Ραμάλα και Βρυξελλών.

Ο Mohanad Yaqubi είναι σκηνοθέτης και παραγωγός, καθώς και ένας από τους ιδρυτές της Idioms Film, μιας ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής κινηματογράφου με έδρα τη Ραμάλα από το 2004. Είναι επίσης μέλος της Subversive Film, μιας συλλογικότητας που ερευνά και επαναφέρει στο προσκήνιο πρακτικές μαχητικού κινηματογράφου της Παλαιστίνης. Από το 2017 είναι λέκτορας και ερευνητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Γάνδης.

Η Reem Shilleh ζει και εργάζεται μεταξύ Βρυξελλών και Ραμάλα. Η πρακτική της βασίζεται στη διαχρονική έρευνα γύρω από τις μαχητικές και επαναστατικές πρακτικές της κινούμενης εικόνας που σχετίζονται με την Παλαιστίνη και τα διεθνή δίκτυα αλληλεγγύης της, εξετάζοντας τα διακρατικά πλέγματα αγώνων του παρελθόντος και του παρόντος. Συνδυάζει την έρευνα, την κινούμενη εικόνα, το μοντάζ, την αρχειακή πρακτική και τη συγγραφή, διερευνώντας τις ατέρμονες μορφές της μνήμης και της συλλογικότητας μέσα από τις συνθήκες του παρόντος. Είναι μέλος της Subversive Film και της συλλογικότητας The Kitchen.