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Οι «Πλειάδες» έρχονται στο ERTFLIX μέσα από το αφιέρωμα «Έγκλημα και Τιμωρία»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 31.07.2026 08:36
Οι «Πλειάδες» έρχονται στο ERTFLIX μέσα από το αφιέρωμα «Έγκλημα και Τιμωρία»

Η σειρά εντάσσεται στην ειδική κατηγορία «Έγκλημα και Τιμωρία» του ERTFLIX, η οποία συγκεντρώνει ντοκιμαντέρ και σειρές που εξερευνούν γνωστές υποθέσεις εγκλημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο νέο αφιέρωμα «Έγκλημα και Τιμωρία» του ERTFLIX, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την 1η έως και τις 31 Αυγούστου, περιλαμβάνεται και η κυπριακή σειρά ντοκιμαντέρ πραγματικών εγκλημάτων «Pleiades: Victims of A Serial Killer», η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη ποινική υπόθεση που συγκλόνισε την Κύπρο τα τελευταία χρόνια.

Σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Σεϊτάνη και με έρευνα των Πάρη Προκοπίου και Μιχάλη Τερζή, η ανεξάρτητη παραγωγή προσεγγίζει την υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου που έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «Ορέστης», εστιάζοντας όχι μόνο στα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη και την καταδίκη του το 2019, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που βίωσαν από κοντά την τραγωδία.

Μέσα από μαρτυρίες διασωστών, ερευνητών, δημοσιογράφων που κάλυψαν τις εξελίξεις, ανθρώπων που γνώριζαν τα θύματα, αλλά και ειδικών, όπως ψυχολόγων, ανθρωπολόγων, δικηγόρων και εκπροσώπων μειονοτικών ομάδων, η σειρά αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την κυπριακή κοινωνία και προκάλεσε έντονο δημόσιο διάλογο.

Με επίκεντρο τα θύματα και τις επιπτώσεις της υπόθεσης στις οικογένειες, τους επαγγελματίες που κλήθηκαν να τη διαχειριστούν και την κοινωνία συνολικά, οι «Πλειάδες» επιχειρούν να καταγράψουν με αμεροληψία και πιστότητα τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια μίας από τις πλέον πολύκροτες εγκληματικές υποθέσεις στην ιστορία της χώρας.

Η σειρά εντάσσεται στην ειδική κατηγορία «Έγκλημα και Τιμωρία» του ERTFLIX, η οποία συγκεντρώνει ντοκιμαντέρ και σειρές που εξερευνούν γνωστές υποθέσεις εγκλημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα «11 Χτυπήματα», που φωτίζουν τη σκοτεινή πλευρά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το «The Man Who Stole the Scream» για την κλοπή του διάσημου έργου του Έντβαρντ Μουνκ, το «The Black Swan» γύρω από δίκτυα οικονομικού εγκλήματος στη Δανία, το «Ποιος Θυμάται την Πέτρα Κέλι», το «Ο Βίαιος Άντρας μου», η σειρά «Ρόζεμπεργκ. Υπόθεση Κατασκοπείας», καθώς και το «Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι: Τραύμα και Τέχνη», που εξετάζουν υποθέσεις οι οποίες άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή.

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Ανδρέας Σιεηττάνης
«Πλειάδες»
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