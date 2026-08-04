Δύο ταινίες μικρού μήκους παραγωγής της Σχολής Κινηματογράφου της Βαρσοβίας απέσπασαν υποψηφιότητες για τα Student Academy Awards

Δύο πολωνικές ταινίες μικρού μήκους, που παρήχθησαν στη Σχολή Κινηματογράφου της Βαρσοβίας (Warsaw Film School), προτάθηκαν για τα 53α Student Academy Awards, σημειώνοντας ένα ιστορικό επίτευγμα τόσο για τη σχολή όσο και για την πολωνική κινηματογραφική εκπαίδευση. Το Kanaan του Dominik Mirecki και το Kamathipura Express του Leon Korzyński συγκαταλέγονται στις επτά ταινίες που επιλέχθηκαν στην κατηγορία Narrative (Μυθοπλασία), ανάμεσα σε αριθμό-ρεκόρ 2.972 συμμετοχών από όλο τον κόσμο.

Οι δύο αυτές ταινίες είναι οι μοναδικές πολωνικές παραγωγές που εξασφάλισαν υποψηφιότητα φέτος και οι πρώτες στην ιστορία της Σχολής Κινηματογράφου της Βαρσοβίας που προτείνονται για τα Student Academy Awards. Παράλληλα, γράφουν ιστορία ως οι πρώτες δύο ταινίες από την ίδια πολωνική κινηματογραφική σχολή που προτείνονται στην ίδια διοργάνωση των Student Academy Awards, τα οποία διοργανώνει η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (Toronto International Film Festival).

«Είναι απίστευτο το ότι αναγνωριστήκαμε από τα μέλη της Ακαδημίας ανάμεσα σε σχεδόν 3.000 συμμετοχές», δήλωσε ο Mirecki. «Το Kanaan αφηγείται μια οικουμενική ιστορία για την αναζήτηση ενός ασφαλούς τόπου που μπορεί κανείς να αποκαλεί πατρίδα. Ήταν ένα θέμα που απαιτούσε μεγάλο θάρρος από όλους μας, γι’ αυτό και η αναγνώριση στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί τεράστια επιτυχία.»

Με διάρκεια 15 λεπτών, το Kanaan ακολουθεί δύο μετανάστες από τη Μέση Ανατολή που έχουν διαφύγει από τον πόλεμο και εργάζονται παράνομα σε εργοτάξια στην Πολωνία. Όταν ανακαλύπτουν ένα πτώμα, βρίσκονται μπροστά σε ένα αδύνατο δίλημμα: να ενημερώσουν τις αρχές και να διακινδυνεύσουν την απέλασή τους ή να παραμείνουν σιωπηλοί. Η ταινία εξερευνά ζητήματα ηθικής, επιβίωσης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Καλλιτεχνικός επόπτης της παραγωγής είναι ο Maciej Ślesicki, πρύτανης της Σχολής Κινηματογράφου της Βαρσοβίας.

Το 28λεπτο Kamathipura Express του Korzyński, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ινδία, έχει ως κεντρικό ήρωα τον Όσκαρ, έναν νεαρό Πολωνό που προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της ενηλικίωσης ζώντας στις παραγκουπόλεις της Βομβάης (Μουμπάι). Όταν ερωτεύεται τη νεαρή χορεύτρια Σάπνα, της οποίας η οικογένεια σχεδιάζει να την πουλήσει σε οίκο ανοχής, οι δυο τους δραπετεύουν και ταξιδεύουν στην Ινδία αναζητώντας την ελευθερία.

«Είμαι περήφανος για ολόκληρη την ομάδα και για κάθε άνθρωπο που μας βοήθησε σε αυτή τη μακρά και δύσκολη διαδρομή μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία», δήλωσε ο Korzyński. «Κανείς μας δεν περίμενε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην Ινδία όλα θα άρχιζαν να καταρρέουν, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρη την παραγωγή. Γι’ αυτό η συγκεκριμένη διάκριση σημαίνει τόσα πολλά για εμάς. Χαίρομαι που κάποιοι αναγνώρισαν τη δουλειά μας, αλλά δεν σκοπεύουμε να σταματήσουμε εδώ. Ήδη εργαζόμαστε πάνω στο επόμενο πρότζεκτ μας.»

Η Σχολή Κινηματογράφου της Βαρσοβίας, που ιδρύθηκε το 2004 από τον σκηνοθέτη Maciej Ślesicki και τον ηθοποιό Bogusław Linda, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική κατάρτιση. Και οι δύο ταινίες παρήχθησαν στη σχολή, η οποία εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις από διεθνείς φοιτητές.

Οι παραγωγές της σχολής συγχρηματοδοτούνται από το Πολωνικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (PISF). Τα Student Academy Awards θεωρούνται εδώ και χρόνια η σημαντικότερη διεθνής διοργάνωση για την ανάδειξη νέων κινηματογραφιστών, με προηγούμενους βραβευμένους δημιουργούς όπως οι Robert Zemeckis, Spike Lee και Pete Docter.

Με πληροφορίες από cineuropa.org